Ved frontlinjen: Hver dag bryder helvede løs

Der er næsten aldrig stille i Bakhmut i det østlige Ukraine nær frontlinjen. De russiske bombardementer i udkanten af byen kan høres kontant i baggrunden kun afbrudt af lyden af de ukrainske modsvar.

To dage før Ekstra Bladet besøgte byen blev Hotel Atlantic ramt. Fire døde og fem blev såret, og sådan er det dagligt for borgerne i byen.

- Mange er flygtet. Mange er taget væk, men mange af os kan ikke, siger 77-årige Anatoly, der er ude at gå med sin hustru Lyudmila.

De har valgt at ignorere faren og dvasker ned af gaden i centrum, hvor der ligger glas spredt rundt over det hele efter gårdsdagens russiske angreb.

Bakhmut er stadig på ukrainske hænder, men russerne nærmer sig byen. Der lyder pludseligt et stort knald fra et russiske nedslag nær centrum. Anatoly rykker sig slet ikke.

- Vi er håbefulde. Vi er ukrainere. Vi vil overleve. Ukraine er for stærk for Rusland.

- Det kan godt være, at jeg ikke viser, at jeg er bange, men det er jeg. Du kan ikke være andet. Kun dumme mennesker er ikke bange. Der er angreb hele tiden, siger Anatoly.

Artiklen fortsættes under billedet ...

77-årige Anatoly og Lyudmila vil ikke forlade Bakhmut på trods af, at de jævnligt har eksplosioner tæt på deres hjem.Foto: Stefan Weichert

Han forklarer, at området blev ramt af en russiske klyngebombe dagen før. Den spredte død og ødelæggelse, forklarer han.

Ekstra Bladet har ikke kunne hverken be eller afkræfte, at der er brugt klyngebomber over Bakhmut.

Anatoly siger, at folk i byen nu ikke længere tør gå på græsset i byen, da de er bange for, at der ligger udetonerede bomber.

En klyngebombe kaster små sprænggranater over et stort område og resulterer derfor ofte i mange døde civile, når den bruges over byer. De er derfor forbudte i krig.

- Det er ikke i mine hænder, om jeg lever eller dør, siger Anatoly.

Vi kan ikke tage afsted

Anatoly og Lyudmila er nogle af de få på gaden i Bakhmut, der er blevet affolket, som de russiske styker er rykket tættere på. De har valgt at blive, da de ingen anelse har om, hvor de skal tage hen. De har ingen penge til at klare sig andre steder.

- Hvor er der sikkert? Hele Ukraine kan blive ramt af bomber. Så fortæl mig, hvor der er sikkert at tage hen? Der er aldrig nogen garantier, siger han.

- Men jeg har det bedre her. Det er mit hjem. Jeg ved, hvor kælderen er. Jeg har noget at spise og noget tøj at tage på kroppen, siger Anatoly.

- Jeg drømmer bare om, at det her helvede snart slutter.

De russiske angreb begynder at tage til i udkanten af Bakhmut. Lyden af de russiske angreb kommer tættere på, og Anatoly tager videre. Pludselig råber 50-årige Andrej fra sin balkon.

- Jeg hader Putin!

Artiklen fortsættes under billedet ...

Stationet i Bakhmut er næsten nyt og er blevet ramt under de hårde kampe. Foto: Stefan Weichert

Jeg vil bare have, at han dør

Han står på sin lukkede balkon med hovedet ud af vinduet. Der er tapet store krydser over de andre, så glasset ikke splintrer ind i lejligheden, hvis et russisk angreb rammer tæt på.

- Jeg vil blive i Bakhmut. Det er Ukraine. Det er hårdt for os her, meget hårdt for alle. Vi bliver her, da vi ikke har penge til at flygte. Ingen. Ingen har brug for os nogen steder, hvis vi ikke har penge. Forstår du? Det koster meget, at leje et hus!

Han er rystet over det, som han oplever. Hvordan Rusland bombarderer byer, og han kan ikke forstå, hvorfor Rusland har valgt at invadere Ukraine. Den russiske offensiv i Østukraine er blevet bremset flere steder over den sidste måned, men omkring Bakhmut rykker russerne stadig tæt på, og det kan mærkes med flere og flere bombardementer.

Der er rygter om, at Rusland har sat den berygtede Wagner-gruppe ind øst for byen.

Der lyder pludseligt et stort knald ikke ret langt væk, der får Andrej til at stoppe talestrømmen. Han ryster sit hoved og har svært ved at samle sig. Nu starter det igen.

- Putin! Jeg ønsker, at han (Putin) dør snart. Det er alt! siger Andrej.

- Jeg bliver her. Måske overlever jeg. Måske forsvinder jeg. Jeg håber bare på, at vores militær vinder. At de kan redde os, siger Andrej, mens bomberne lyder i baggrunden.

Artiklen fortsættes under billedet ...

En bil står udbrændt på vejen ind til Bakhmut. Røg kan ses på begge sider af vejen fra de hårde kampe. Foto: Stefan Weichert

Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige

Lidt længere væk har et russisk angreb efterladt et stort hul foran et shoppingcenter. De mange eksplosioner har efterladt dele af byen uden vand og gas. De lokale klarer sig med det, som de har og må ellers lave mad i deres baghaver over bål.

Eksplosionerne tager til endnu engang. 35-årige Anton står og tager beskik af situationen. Han forsøger at finde ud af, hvad russerne har ramt. Cirka et kilometer væk stiger en røgsky op. Anton vil hjem. Han frygter, at helvedet fra i de sidste dage nu gentager sig.

- Det er ikke så nemt bare at flygte. Jeg ved ikke, hvor jeg skal tage hen. Vi har ikke nogen penge. Vi er ikke ønskede nogen steder, siger Anton hastigt.

- Jeg frygter, hvad der sker med mig, hvis russerne kommer her. Vi har alle hørt om, hvad russerne har gjort andre steder. I Mariupol, i Butja, i Severodonetsk, siger han.

Artiklen fortsættes under billedet ...

Der er ødelæggelser alle steder i byen, der frygtes at blive det nye Severodonetsk eller Mariupol. Foto: Stefan Weichert

Eksplosionerne tager til, og Ekstra Bladet beslutter at forlade området. På vej ud af byen kan ukrainernes modsvar høres tydeligt. Russerne er kun 10 kilometer fra Bakhmut centrum.

En ukrainsk kamphelikopter flyver cirka 10 meter over jorden forbi Ekstra Bladets bil lidt uden for byen med retning mod de russiske styrker. På den ene side af vejen er der store røgskyer i horisonten. Det er frontlinjen, der dag for dag rykker tættere på.