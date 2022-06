Ekstra Bladet

62-årige Volodymyr Vovk havde hørt rygter om, at en lokal var blevet skudt af russerne nær en russisk kontrolpost i udkanten af deres boligområde, men ingen havde turde at tjekke. Da de russiske soldater trak sig ud af Bucha i starten af april, satte 62-årige Volodymyr Vovk sig for at finde manden.

Han fandt liget af 44-årige Ivan Monastyrskiy i græsset få meter fra kontrolposten.