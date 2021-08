Venter på Taliban: - Vi vil tvære dem ud

På en gold tinde i Panjshir-provinsens bjergkæde forbereder en gruppe soldater sig på kamp.

Herfra har man forsvaret sig mod russerne under Sovjetunionens invasion og senest mod Taliban i 90'erne. Nu er denne fjende igen på vej mod Afghanistans sidste frie bastion, der har forskanset sig i den notoriske oprørsprovins.

En talsmand for modstandsbevægelsen fortæller til AFP, at det er lykkedes at samle en styrke på omkring 9000 soldater i Panjshir-dalen til at kæmpe mod Taliban.

Soldater forbereder sig på at forsvare Panjshir, der er Afghanistan mindste provins. Foto: Ahmad Sahel Arman/Ritzau Scanpix

Klar til kamp

Oprørerne, der har samlet sig under navnet Afghanistans Nationale Modstandsfront (ANM), er ledet af Ahmad Massoud og den tidligere vicepræsident Amrullah Saleh.

Søndag annoncerede Taliban, at de havde sendt krigere mod Panjshir-dalen nord for hovedstaden, Kabul. Her er der allerede meldinger om skududvekslinger i nabodalen Andarab, men forsætter Taliban deres fremmarch, bliver de formentlig mødt af et sandt bombadement.

- Vi vil tvære dem ud, lyder det selvsikkert fra et medlem af modstandsgruppen til Al Jazeera.

Ahmad Massoud leder det sidste oprør mod Taliban i Afghanistan fra Panjshir-dalen under navnet Afghanistans Nationale Modstandsfront. Foto: Mohammad Ismail/Reuters

Ønsker forhandlinger

Ifølge mediet er der forhandlinger i gang mellem oprørsgruppen ANM og Taliban, der begge har meldt ud, at de ønsker at finde en fredelig løsning, før konflikten bryder ud i regulære krigshandlinger.

- Modstanden er for nuværende kun verbal, da Taliban ikke har gjort noget forsøg på at indtage Panjshir-dalen, siger Afghanistan-ekspert Gilles Dorronsoro fra Sorbonne-universitetet i Paris til nyhedsbureauet AFP.

Oprørsleder Ahmad Massoud understreger, at man ikke vil opgive Panjshir-provinsen:

- Vi vil have Taliban til at indse, at den eneste vej fremad er gennem forhandlinger, siger han i telefonen til Reuters.

Tdiligere medlemmer af de afghanske sikkerhedsstyrker er nu i Panjshir som en del af oprørshæren. Foto: Ahmad Sahel Arman/Ritzau Scanpix

Advarer Taliban

Men hvis det ikke kan lade sig gøre at tale sammen fredeligt, er Massouds styrker klar til at kæmpe, siger han.

- De vil forsvare, de vil kæmpe, de vil yde modstand mod ethvert totalitært regime, siger han.

- Taliban vil ikke holde længe, hvis de fortsætter denne vej. Vi er klar til at forsvare Afghanistan, og vi advarer om blodsudgydelser.

Også Afghanistans tidligere vicepræsident og efterretningschef Amrullah Saleh har lovet, at han vil forsvare provinsen mod Taliban.

'Jeg vil aldrig nogensinde og under ingen omstændigheder bøje mig for Taliban-terrorister. Jeg vil aldrig forråde min sjæl (..) Jeg vil aldrig være under samme tag som Taliban. ALDRIG,' skriver han på Twitter.