Verdens bedste soldater i Danmark: Det skal du gøre, hvis du støder ind i en Navy SEAL

I disse dage er det muligt at støde på nogen af verdens bedste specialstyrker i det Nord- og Midtjyske landskab.

Omkring 2000 soldater fra to forskellige lande deltager i øvelsen 'Night Hawk'.

Øvelsen foregår fra 10.-28. september.

Julia Liberati, som er presserådgiver hos Specialoperationskommandoen hos Værnsfælles Forsvarskommando, kan ikke sige præcis, hvor soldaterne befinder sig, men fortæller at øvelsen foregår på alle tider af døgnet og hovedsageligt på civile og militære områder i Nord- og Midtjylland. Der vil også foregå flyvninger omkring Rømø i Sønderjylland.

- Hvis man ser nogle af specialoperationsstyrkerne, skal man holde sig på afstand eller gå væk, så man ikke er et forstyrrende moment under øvelsen. Soldaterne er på arbejde, og de er koncentrerede om at udføre en opgave, siger Julia Liberati til Ekstra Bladet.

Hercules-fly lander på Vejers Strand i Sydvestjylland. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

2000 soldater

I en pressemeddelelse fra Forsvaret fremgår det, at Flyvestation Aalborg og Flådestation Frederikshavn danner rammen om øvelsen.

- Øvelsen er med til at sikre, at vi konstant bevarer og udvikler vores kompetencer indenfor specialoperationer, og den styrker vores evne til at samarbejde med relevante partnere. Det er vigtigt, at soldaterne får mulighed for at træne et helt set-up, både med planlægning og gennemførelse af missioner, så de vedligeholder deres kompetencer og dermed er klar, når de bliver sendt på skarpe missioner, siger generalmajor Peter Boysen, chef for Specialoperations-kommandoen i pressemeddelsen.

Omkring 2000 soldater deltager i øvelsen. Der er deltagelse fra Danmark, USA, Tyskland, Finland, Holland, Polen, Schweiz, Østrig, Belgien og Litauen.

Hun kan ikke nævne, hvilke specialstyrker, der deltager udover Jægerkorpset og Frømandskorpset, men bekræfter, at alle deltagende lande bidrager med soldater fra deres respektive specialstyrker i øvelsen.

Her kan du se nogle af de specialstyrkekorps, de forskellige lande har:

