Verdens mest forurenede by: - Bliv indenfor!

Indbyggere i New York City opfordres til at blive indenfor, mens giftig røg fra skovbrande i Canada kan ses og mærkes i hele byen. Flere klager over hovedpine og vejrtrækningsbesvær

Allerede tirsdag aften lagde en dyne af grå/orange tåge sig over New York City, og som sigtbarheden blev dårligere og dårligere, trak de fleste sig indenfor og efterlod millionbyens gader næsten øde.

Bevægede man sig alligevel ud, var det som at være med i en dommedagsfilm, hvor alle var flygtet, inden man selv nåede at tænke tanken.

Giftig røg fra skovbrande i Canada har de seneste dage bevæget sig sydpå og har gjort luftkvaliteten så sundhedsskadelig, at byen nu indtager førstepladsen som den mest forurenede i verden.

Maskerne blev hurtigt fundet frem igen. Foto: Ritzau Scanpix

Og mens solen onsdag blev malet rød af røgen, der langsomt blev mere og mere gul, blev maskerne fra fordums coronatid med ét fundet frem igen.

Det samme blev sikkerhedsbriller, plastikposer og andet, der kunne skærme de familier, hundeluftere og turister, der valgte at trodse myndighedernes opfordring om at holde sig indendørs og lukke alle vinduer.

Samtidig blev der på byens metrostationer uddelt op mod en million gratis mundbind.

Empire State Building tårner sig normalt op blandt højhusene på Manhattan, men onsdag var det svært at se bygningerne. Foto: Ritzau Scanpix

Luftkvaliteten i byen er målt til at være den værste siden 1999, hvor miljømyndigheder begyndte at måle tilstanden. Og stod man onsdag i Brooklyn og kiggede mod Manhattan på den anden side, var det stort set umuligt at se selv de højeste skyskrabere.

Skoler og zoologiske haver er lukket ned og sportsbegivenheder aflyst, mens lægerne i byen fortæller om patienter med hovedpine og vejrtrækningsproblemer. Det skriver avisen New York Times.

Torsdag ventes luften at blive bedre i New York City, mens byer i den vestlige del af delstaten forventes af få samme problemer de kommende dage og over weekenden.

Af samme grund advarer guvernør i New York Kathy Hochul indbyggere i Buffalo-området mod at forlade deres hjem:

- Lad for Guds skyld være med at gå udenfor, medmindre det er strengt nødvendigt. Det er farligt at bevæge sig udenfor i alle dele af vores stat, udtaler Hochul.