Mauna Loa, verdens største aktive vulkan, er gået i udbrud på Hawaii. Det er første gang i næsten 40 år.

Det skriver Reuters.

Vulkanen gik i udbrud søndag nat Hawaiiansk tid, hvilket svarer til omkring eftermiddag, dansk tid.

Det oplyser USA's Geologiske Service (USG) for vulkansk aktivitet i en pressemeddelelse.

Udbruddet har været ledsaget af en række jordskælv med en styrke på mere end 2,5 på Richterskalaen. Den værste målte 4,6 på Richterskalaen, oplyser USG.

Fra en måned siden blev vulkanens alarmniveau hævet, fordi man frygtede et udbrud. Og nu er det igen blevet hævet fra 'rådgivende' til 'advarsel' i forbindelse med udbruddet.

Billede af Mauna Loa i udbrud lige nu. Foto: kelly/ @MAGAHAWAII/Ritzau Scanpix

Man har dog situationen under kontrol for nu, oplyser USG.

'På dette tidspunkt er lavaen under kontrol indenfor vulkanens topområde, og truer på nuværende tidspunkt ikke lokalområder på den nedadgående bjergside', skrev USG.

Kan hurtigt ændre sig

Men selvom det lyder til, at der er styr på udbruddet, så bringer USG dog også en mere ildevarslende besked.

De skriver nemlig, at man, baseret på forhenværende udbrud, kan risikere at lavaens baner kan ændre sig hurtigt, fordi de tidlige udbrudsstadier af vulkanen kan være meget dynamiske.

Da man fra en måned siden hævede sikkerhedsniveauet i frygt for udbruddet, udtalte Talmadge Magno, administrator for de lokale sikkerhedmyndigheder, at lokale beboere skulle være opmærksomme.

- Det er ikke for at skabe panik, men de (indbyggere på Big Island, red.) bliver nødt til at være opmærksomme på det, når de bor så tæt på Mauna Loa. Der er risiko for en lava-katastrofe.

Billede af Mauna Loa i udbrud nu. Foto: kelly/ @MAGAHAWAII/Ritzau Scanpix

Kæmpe vulkan

Mauna Loa udgør 51 procent af Big Islands landmasse, og vulkanen var sidst i udbrud i 1984, hvor lavaen nåede næsten ti kilometer ind i byen Hilo.

Sådan så det ud, da Mauna Loa var i udbrud i 1984. Foto: Ritzau Scanpix

Indbyggertallet på øen er steget fra 92.000 i 1980 til 200.000 i dag, og mange af de nye beboere boede ikke på Big Island, da Mauna Loa sidst gik i udbrud.

Vulkanen måler 4169 meter i højden, og den er meget større end nabo-vulkanen Kilaue, der sidst gik i udbrud i 2018 og ødelagde 700 hjem.

Under et udbrud i 1950 nåede lavaen at strømme 24 kilometer fra vulkanen og ud til havet på under tre timer.

Men lige nu arbejder det Hawaiianske Vulkan Observatorium (HVO) på at kunne kontrollere området, og gennemføre en såkaldt luftkognoscering så hurtigt som muligt, for at vurdere faren og bedre kunne beskrive udbruddet.

