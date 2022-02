Vesten strammer grebet om Rusland

I en fælles meddelelse siger ledere fra EU, USA, Canada og Storbritannien, at de blandt andet nu vil udelukke Rusland fra betalingstjenesten Swift

Rusland vil snart bliver pålagt flere omfattende restriktioner , heriblandt vil Rusland snart blive udelukket fra betalingstjenesten Swift. Det fremgår af en fælles pressemeddelelse fra EU.

'Vi, lederne af Europa Kommissionen, Frankrig, Tyskland, Italien, Storbritanien, Canada og USA fordømmer Putins tilvalg af krig, og angrebet på den suveræne nation og det ukrainske folk,' står der indledningsvis.

De omfattende restriktioner er en femdelt pakke af restriktioner.

Nummer et består af, at udelukke et udvalg af russiske banker fra SWIFT-systemet. Det vil udelukke Rusland fra det internationale finansielle system.

Den russiske centralbank bliver også pålagt omfattende restriktioner, så de ingen mulighed har for at omgå de finansielle restriktioner Rusland allerede er blevet pålagt. Russiske midler i udenlandske banker står også til at blive indefrosset.

Restriktionerne går også på, at man vil gøre det sværere for rige russere at købe sig til statsborgerskab i de vestlige lande. Man vil desuden danne fælles front mod den misinformation og cyber-angreb fra Rusland.

