'Vi er soldater, vi vil redde jer!': Så grusomt bortførte terrorgruppe 111 skolepiger

Mere end hundrede unge piger blev mandag lokket med i store ladvogne af terrorister, der udgav sig for at være fra hæren i Nigeria

I sidste uge blev Nigeria ramt af den seneste i en lang række af kidnapninger, som i årevis har plaget landet. Det skete, da medlemmer af terroristorganisationen Boko Haram brød ind på en skole og bortførte mere end 100 skolepiger.

Angrebet blev udført mandag aften i sidste uge i den lille nordøstlige by Dapchi, hvor eleverne på den lokale pigekostskole lige havde fået serveret aftensmad.

Nu er der kommet nye og rystende detaljer fra bortførelsen frem. Flere kilder beretter, hvordan helvede pludselig løs, og det, pigerne troede var regeringens soldater kom stormende ind i spisesalen fra alle sider.

Usman Mohammed er sikkerhedsvagt på skolen. Han forklarer over for det engelske medie The Guardian, hvordan terroristerne fra Boko Haram udgav sig for at være soldater fra hæren:

- Pigerne løb i alle retninger. Der var biler med påmalede militærfarver og maskingeværer på ladet af deres trucks, men hvis du kiggede nærmere, kunne du se, at der stod 'Allah er stor' på deres baretter. Derfor vidste jeg med det samme, at de ikke var fra hæren, men der havde de omringet hele skolen.

Herefter lokkede terroristerne de rædselsslagne piger med op i deres køretøjer, fortæller sikkerhedsvagten:

- De forsøgte at indsamle alle pigerne, og de råbte: 'Stop, stop! Vi er ikke fra Boko Haram! Vi er soldater, hop op i vores biler, så vil vi redde jer'.

Se også: 111 skolepiger savnes efter Boko Haram-angreb i Nigeria

Artikel fortsætter under billedet ...

Klasseværelserne på kostskolen i byen Dapchi står fortsat tomme, efter Boko Haram i sidste uge bortførte mere end hundrede kvinder derfra. Folk er bange for at vende tilbage. Foto: Ritzau Scanpix/AFOLABI SOTUNDE

De tog min datter

Samtidig stod Mainama Jakana og tørrede kød i sin slagterbutik, men lige pludselig kom folk løbende skrigende forbi efterfulgt af en lang række biler. Mainama vidste omgående, at det var Boko Haram, der var på vej mod kostskolen, hvor hans datter Habiba indtil i mandags gik.

Faren fortæller, hvordan han skyndte sig i retning mod skolen og lyden af pistolskud, men han blev bremset af den første kolonne af trucks på vej væk fra gerningsstedet:

- Jeg løb efter en af de trucks, der kørte afsted med pigerne. Jeg kunne høre dem græde, så jeg råbte til mændene, at de skulle komme ud. Jeg bønfaldt dem om at slippe min datter fri, fordi hun er syg og krøbling, men de sagde, jeg skulle gå hjem. Jeg blev ved med at forfølge bilen indtil den drejede af vejen og ind i skoven.

Regeringsstyrkerne i de nordøstlige provinser Yobe og Borno, som er hjemsted for Boko Haram, har længe haft svært ved at holde terroristerne i området fra døren. Flere gange har den nigerianske befolkning krævet større sikkerhed og mere militær i gaderne i de uroplagede provinser, men uden nogen tilsyneladende effekt.

Mainama Jakana er fortørnet over, at militæret ikke var der til at gribe ind, ligesom sikkerhedsvagten Usman Mohammed undrer sig over, hvordan byens politichef ifølge flere af sine mænd sporløst forsvandt fra Dapchi få timer før angrebet. Han føler, at han stod helt alene med opgaven om at beskytte de mange hundrede piger på kostskolen:

- Der var ikke så meget som en eneste soldat her. Jeg aner virkelig ikke, hvor alle soldaterne blev af, forklarer han til det engelske medie.

Artikel fortsætter under billedet ...

Nigerias informationsminister fortæller offentligheden om bortførelsen af de mange unge piger. Først havde han ellers forsikret pigernes forældre, at hæren allerede havde befriet dem, men det var ikke sandt. Foto: AP

Tusindvis af børn bortført

Bortførelsen af de 111 unge skolepiger er langt fra et enestående tilfælde i Afrikas folkerigeste nation. Siden 2009 har den islamistiske terrorgruppe Boko Haram udkæmpet en særdeles blodig kamp mod regeringstropper om specielt herredømmet i den nordøstlige del af Nigeria, hvor man ønsker at lave et muslimsk kalifat.

I 2014 blev Boko Haram internationalt kendt, da den ekstremistiske gruppe bortførte 276 skolepiger i byen Chibok.

Det startede kampagnen #BringBackOurGirls for at få dem fri, hvor blandt andet den daværende amerikanske førstedame Michelle Obama deltog. 112 af Chibok-pigerne fra den episode er fortsat savnet.

Se også: Professor: Bortførelse af piger i Nigeria giver omtale og sex

Ifølge det amerikanske medie Washington Post har Boko Haram, der i 2015 sværgede troskab til Islamisk Stat, bortført mere end 10.000 unge mænd og kvinder siden 2009.

Drengene bliver trænet til at blive soldater i terrororganisationen, mens kvinderne blandt andet bliver holdt som sexslaver, forklarer Holger Bernt Hansen, der er professor emeritus ved Center for Afrika Studier på Københavns Universitet:

- Det er der, de får mest "publicity", og hvor Nigeria er mest sårbar. Det vækker genklang, når det er kvinder og piger. Samtidig bruger de dem til sexslaver, hustruer og til husarbejde, siger han til ritzau.

Bortførelsen af skolepigerne kommer blot fire dage efter, at den nigerianske regering løsladte 475 fanger, der alle menes at have forbindelser til den islamistiske terrorgruppe.