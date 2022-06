- Vi har ikke råd til tøj i år

Det er blevet svært at få enderne til at mødes, forklarer en enlig mor til Ekstra Bladet. Det skal ikke blive meget værre, før det bliver svært at klare budgettet

(EKSTRA BLADET I UKRAINE) Det er ikke kun i Danmark, at priserne på fødevarer og varme stiger kraftigt. I Ukraine er de øgede priser også ved at slå hul i familiernes økonomi. 45-årige Ola Chebanova er eneforsørger til sin tiårige datter og bor med sine forældre i en lille lejlighed i Kiev. Krigen og de øgede fødevarepriser har gjort det svært at få enderne til at mødes.

I de første to uger var priserne mere stabile, men det ændrede sig hurtigt. I dag er et kilo boghvede for eksempel steget fra 10 til 16 kroner, og det er langtfra det eneste.

- Boghvede køber jeg ikke mere … Stort set hele min løn går til mad. Jeg vil også købe noget lækkert til barnet, noget chokolade, men priserne er steget med 50 procent, siger Ola Chebanova.

45-årige Ola frygter, at alting bare vil blive værre og værre. Foto: Stefan Weichert

- Derfor forsøger vi at se, hvor i butikkerne det er billigere. Før kunne vi gå til én butik og købe det hele. Nu skal vi finde det billigste inden for en radius af en kilometer, siger hun.

Det hele er blevet meget værre

Ola Chebanova har ellers et stabilt job hos televirksomheden Vodafone, men det er stadig ikke nok med de øgede priser på fødevarer. Ifølge flere opgørelser i Ukraine er priserne på basale dagligvarer såsom grøntsager, pasta og brød steget med cirka ti procent blot fra marts til april. Den tendens ser kun ud til at fortsætte.

Æg er steget med 25 procent, mens solsikkeolie og sukker ventes at stige med helt op til 80 procent over de næste par måneder. Det har ramt familier såsom Chebanova hårdt.

- For eksempel har vi ikke råd til tøj. Jeg forstår nu, at vi ikke får råd til tøj i år. Det hele vil bare gå til mad, siger Ola Chebanova til Ekstra Bladet.

De lever tre generationer under samme tag i lejligheden. Foto: Stefan Weichert

FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO, forudser, at verdens fødevarepriser kan stige med 20 procent i år på grund af krigen mellem Ukraine og Rusland. De to lande står for eksempel for omkring 19 procent af verdens majseksport og 29 procent af eksporten af hvede, ifølge det amerikanske landbrugsministerium.

Det bliver værre

Aleksij Jakubin, der er lektor på Kyiv Polytechnic Institute, forklarer til Ekstra Bladet, at det forventes, at situationen vil blive værre, hvis ikke krigen snart slutter. Den nuværende situation presser mange familier og især de ældre, der skal klare sig på en pension.

Mange har også mistet deres arbejde, og det skaber store problemer.

- Mellem tre til fem millioner arbejdspladser er forsvundet, og Ukraine har tabt omkring 40 procent af bnp. Mange familier kæmper for at få enderne til at mødes. Stort set alle midler går til at købe mad og betale husleje, siger Aleksij Jakubin, der påpeger, at langt de fleste varer er steget med mindst 15 procent, efter Rusland invaderede landet.

Familiens kat er tæt knyttet til bedstemoderen, som altid fodrer den. Hvis den ikke får, hvad den vil have, så kradser den. Foto: Stefan Weichert

- Det kan sagtens blive endnu værre, siger Aleksij Jakubin.

Den opfattelse deler Ola Chebanova.

- Folk siger, at det bliver værre. Priserne vil stige og stige … Det må vi leve med, siger hun.

Den værste krise

Ola Chebanova viser rundt i hendes hus. Der er bamser over det hele, og familien mangler ikke umiddelbart noget. De er også bedre stillet end nogle andre familier, forklarer hun, men det er stadig hårdt. Ukraine er gået igennem mange kriser over de seneste årtier.

Det var hårdt efter Sovjetunionens sammenbrud i 90'erne, hvor der manglede mange varer, og folk havde svært ved at finde arbejde. I 2008 mistede den ukrainske valuta cirka 40 procent af værdien, mens lønninger stort set forblev det samme. I 2014 efter Majdan-revolutionen, og efter krigen brød ud i Østukraine, tabte den yderligere 70 procent.

45-årige Ola fortæler, at familien ikke længere har råd til tøj. Foto: Stefan Weichert

Igen blev lønnen ikke hævet synderligt og sendte mange ud i en økonomisk krise. Ola Chebanova siger dog, at denne krise er langt værre end noget, hun har prøvet før.

- Nu det værste. Før kunne vi stadig på en eller anden måde leve og på en eller anden måde komme ud. Vi købte mere eller mindre teknik til os selv, siger hun og påpeger, at hvis priserne stiger yderligere 50 procent, vil det blive rigtig svært.

Bedstemoderen i familien er enig. Hun ønsker sig tilbage til en svunden tid.

- Der var stabilt arbejde under det sovjetiske styre. Folk arbejdede. Vi var ikke dovne, og vi gjorde alt for os selv … Der var kraftværker, der var fabrikker. Det gjorde vi, det gjorde vi allesammen. Og alle fik, som du siger, og der var et stabilt arbejde, siger Tatiana Chebanova.