Sult, destabilisering af nationer og massemigration kan blive konsekvensen, hvis ikke truslen om en global fødevarekrise afværges.

Sådan advarede administrerende direktør for FN's World Food Programme (WFP) David Beasley torsdag, da han talte i Etiopiens hovedstad.

Det skriver The Guardian.

Det er formentlig de færreste, der ikke har bemærket de stigende fødevarepriser over de seneste måneder. Almindelige dagligvarer bliver dyrere, og i maj måned var priserne på fødevarer i Danmark steget med 11,4 procent sammenlignet med samme måned i 2021.

Men det er ikke kun i Danmark, priserne stiger. FN's generalsekretær Antonio Guterres advarede i maj om, at den russiske invasion af Ukraine kan medføre en langvarig global fødevarekrise. Det skyldes blandt andet, at Ukraine og Rusland samlet står for 30 procent af verdens hvedeforsyning, og at Ukraines eksport er blevet blokeret af russiske marinestyrker.

En meget, meget skræmmende tid

Det bakkede David Beasley op om under hans tale torsdag. Han udtalte, at der efter den økonomiske krise i 2007-2009 udbrød optøjer og utroligheder i 48 af verdens lande, da fødevarepriserne og inflationen steg.

- De økonomiske forhold, vi ser i dag, er meget værre end dem, vi så for 15 år siden, sagde han.

- Vi ser allerede optøjer på Sri Lanka og protester i Tunesien, Pakistan og Peru, og vi har haft destabiliseringer steder som Burkina Faso, Mali og Tchad. Det her er kun en indikation på, hvad der kommer.

Efter Rusland begyndte invasionen af Ukraine, er landets eksport kollapset. Det skyldes blandt andet, at russiske marinestyrker siden krigens start har blokeret for Ukraines eksportrute i Sortehavet, hvilket betyder, at 22 millioner tons hvede er strandet i Ukraine.

Ifølge Beasley er det de lande, der er afhængige af hvede fra Rusland og Ukraine, der særligt er i risiko for destabilisering.

- Det er en meget, meget skræmmende tid. Vi står over for helvede på jord, hvis ikke vi reagerer øjeblikkeligt. Det bedste, vi kan gøre lige nu, er at afslutte den forbandede krig i Rusland og Ukraine og åbne havnen, udtalte David Beasley.