Viceminister: Ukraine generobrer syv landsbyer

Ukraine har generobret yderligere tre landsbyer fra russiske styrker mandag.

Dermed er i alt syv landsbyer blevet generobret i den igangværende offensiv.

Det meddeler Ukraines viceforsvarsminister Hanna Maljar mandag på beskedtjenesten Telegram.

- Syv landsbyer er befriet, skriver hun.

Flere af de syv landsbyer ligger i Zaporizjzja-regionen i det sydlige Ukraine, mens andre ligger i den sydlige del af Donetsk-regionen.

Tidligere mandag lød det fra russisk side, at ukrainske angreb i dette område var blevet afværget.

Ukrainerne er rykket 6,5 kilometer frem og har samlet set indtaget et område på 90 kvadratkilometer, tilføjer Hanna Maljar.

Det område, der er generobret, ligger på en rundt regnet 100 kilometer lang linje, der går fra vest til øst sydøst for byen Zaporizjzja.

Præsident Volodymyr Zelenskyj roser de ukrainske soldater for at trodse regn og heftige kampe.

- Kampene er voldsomme, men vi har bevægelse, og det er afgørende, siger han.

- Fjendens tab er præcis det, vi har brug for, siger han ifølge Reuters.

Ukrainske styrker er også rykket '250 til 700 meter' frem i retning af byen Bakhmut, meddeler landets forsvarsministerium.

Byen har været skueplads for de hidtil blodigste og mest langvarige kampe i krigen.

Det amerikanske Institute for the Study of War (ISW) bekræfter i et notat mandag, at de ukrainske styrker er rykket frem i de to nævnte regioner.

- Det bekræftede russiske kilder, men de forsøgte at nedtone det, skriver ISW.

Under den offensiv, der nu er i gang, er de ukrainske styrker rykket længere frem, end de har formået i de seneste syv måneder.

Russiske styrker har siden begyndelsen af 2022 haft kontrollen med store dele af det sydlige og østlige Ukraine.

Rusland har betydeligt flere soldater og mere ammunition end Ukraine, ligesom de russiske styrker også har hjælp fra kampfly.