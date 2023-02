Video af nyfødt pige gik verden rundt: Nu er der nyt

Et lille pige der blev født under murbrokkerne efter jordskælv i Syrien er på mirakuløs vis blevet reddet

Nyfødte Afraas skæbne gik verden rundt, da det lykkedes redningsarbejdere i det nordlige Syrien at grave den lille pige fri fra murbrokkerne efter jordskælvet.

På det tidspunkt var Afraa stadig forbundet til sin mor via navlestrengen, og i en video sås en mand løbe gennem ruinerne med barnet dækket af støv.

- Vi hørte en stemme, mens vi gravede. Vi fjernede støvet og fandt babyen med navlestrengen, fortalte manden efterfølgende til forskellige udenlandske medier.

Hele familien dræbt

Redningsarbejderne gravede videre og fandt resten af den lille piges familie, men da var det for sent. Hendes mor, far, fire søskende og en tante var alle døde.

Nyheden om den nyfødte pige, der nu var forældreløs, fik tusindvis af mennesker verden over til at meddele, at de var klar til at adoptere den lille pige.

En kuwaitisk tv-vært proklamerede på live-tv, at hun var 'klar til at adoptere dette barn', og hospitalsdirektør Khalid Attiah fortalte ifølge tv-stationen BBC, at adskillige familier hver dag ringede for at fortælle, at de gerne ville tage barnet til sig.

Pigen er 'et minde'

Nu kan mediet Al Jazeera fortælle, at pigens onkel og tante har valgt at adoptere pigen.

- Denne lille pige betyder så meget for mig, for der er ikke andre end hende tilbage i hendes familie. Hun vil være et minde om dem for mig og vores familie, fortæller onklen, Khalil al-Sawadi.

Afraa blev i første omgang kaldt Aya, der betyder mirakel på arabisk. Hun har fået sit navn, Afraa, efter sin mor.

Da den lille pige blev reddet ud af murbrokkerne, var der gået over halvandet døgn siden jordskælvet.

Redningsarbejderne svøbte hende i et tæppe og kæmpede for at finde et hospital, der kunne tage imod hende. Hele seks gange blev de afvist, før det lykkedes at få pigen indlagt.

Børnelægen Hani Maarouf, der tog imod hende, har fortalt, at Afraa ankom med blå fingre som følge af den bidende kolde udenfor. Hun var svært nedkølet og medtaget og havde flænger over hele kroppen.

I dag har hun det efter omstændighederne godt, og i weekenden blev den lille pige endelig udskrevet fra hospitalet. Og der bliver nok at se til for familien.

Få dage efter redningsaktionen fødte pigens tante nemlig en lille dreng. Onklen fortæller, at de to vil blive opfostret sammen som søskende.

