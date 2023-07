Video overrasker: Er Putins blodhund alvorligt syg?

Tjetjeniens diktator har delt en video på sociale medier for at vise sine støtter, at han er i live, men det har kun fået rygterne om hans tilstand til at florere endnu mere

Han er normalt Putins stærke mand.

Men Tjetjeniens brutale leder, Ramzan Kadyrov, har gentagne gange det seneste år virket som en svækket mand.

Senest er der blevet spekuleret intensivt i, om diktatoren med de tætte forbindelser til Rusland skulle være gået bort. En ny video viser, at Kadyrov er i live, men den rejser samtidig en række spørgsmål om hans helbred.

Vladimir Putin og Ramzam Kadyrov mødes jævnligt i Moskva, hvor sidstnævnte har for vane at sværge troskab over for den russiske præsident. Foto: Sputnik/Ritzau Scanpix

Livet er kort

For at imødekomme rygterne har Putins nære ven nemlig delt en video på Instagram, hvor han sammen med den russiske politiker Adam Delimknahov bekræfter, at han stadig er i live.

Flere ting i videoen har dog fået folk til at spekulere på, om Kadyrov er alvorligt syg.

- Vi har et interessant liv. Livet kan være kort, og så skal vi leve kort og godt, lyder det blandt andet kryptisk fra den tjetjenske leder ifølge norske Dagbladet.

I den godt tre minutter lange video kan man også se, at Kadyrovs højre hånd er tydeligt hævet og misfarvet.

Den tyske avis Bild har blandt andre bragt en historie om, at Kadyrov tidligere i år har opsøgt en specialist for at få behandlet en alvorlig nyresygdom, som angiveligt var resultatet af et forsøg på forgiftning.

Barsk leder

Under Kadyrovs styre håndhæves strengt islamisk lovgivning, hvor der bliver slået hårdt ned på blandt andet homoseksualitet.

Amnesty International har berettet om fængsling, tortur og drab på homoseksuelle mænd i Tjetjenien, ligesom Kadyrovs sikkerhedsstyrker slår hårdt ned på modstandere af hans styre. Organisationen Human Rights Watch har ligeledes berettet om utallige menneskerettighedskrænkelser i Tjetjenien.

Da Putins tropper 24. februar 2022 invaderede nabolandet Ukraine, støttede Kadyrov - naturligvis - op. Han har velvilligt stillet sine loyale tropper til rådighed for krigsindsatsen - men også flere gange kritiseret Ruslands strategi.

Han opfordrer derudover til brug af atomvåben i Ukraine og stiller glædeligt sine unge sønner til rådighed i selvsamme krig. Ekstra Bladet tager dig her med bag om republikken Tjetjeniens brutale leder, Ramzan Kadyrov.