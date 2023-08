Video: Ukrainsk drone-angreb i Sortehavet

Video delt på sociale medier viser angiveligt et ukrainsk vanddrone-angreb på russisk flådefartøj nær havneby ved Sortehavet. Ukrainske efterretningskilder fortæller, at russisk flådefartøj er 'ukampdygtigt'

Video delt på sociale medier viser angiveligt et ukrainsk vanddrone-angreb på russisk flådefartøj nær havneby ved Sortehavet. Ukrainske efterretningskilder fortæller, at russisk flådefartøj er 'ukampdygtigt'

En mørk nattehimmel, små bølgeskvulp og en krigsskibs-silhuet, der langsomt kommer tættere på. Da krigsskibet er helt tæt på, slutter videoen brat.

Sådan ser det ud i en video delt på sociale medier, der angiveligt viser en ukrainsk vanddrone ramme et russisk flådefartøj i havnen i den russiske Sortehavs-by Novorossijsk.

En anden video viser et russisk skib, der hælder slemt til bagbord.

Ukrainske efterretningskilder oplyser til Reuters, at landgangsfartøjet 'Olenegorsky Gornyak' er ramt, og at fartøjet er 'ude af stand til at foretage kampmissioner' og er 'ukampdygtigt'. Fartøjet er designet til at transportere og landsætte udstyr og militært personel.

Det skriver BBC.

Der har tidligere på dagen været meldinger om skyderi og eksplosioner i nærheden af byen, der ligger omkring 150 kilometer øst for Krim-halvøen.

Det russiske forsvarsministerium oplyser i modstrid med oplysningerne fra de ukrainske kilder, at det russiske forsvar har destrueret to ukrainske vanddroner i området, og at de har afværget et angreb.

Vanddroner, eller 'Unmanned Surface Vehicles' er små, ubemandede fartøjer, der opererer på eller under vandets overflade. Foto: Ukrainian Ministry of Defense

450 kilo sprængstof

De ukrainske efterretningskilder oplyser, at dronerne bar på 450 kilo sprængstof, og at der var omkring 100 personer ombord på det russiske fartøj.

Der har i de seneste uger været flere sammenstød i Sortehavs-området, efter kornaftalen mellem Rusland og Ukraine gik i vasken.

De ukrainske myndigheder har endnu ikke kommenteret angrebet.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at bekræfte angrebet eller endeligt at identificere fartøjet.