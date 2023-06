Videoer viser angiveligt oversvømmelser i Ukraine efter angreb

Videoer viser, hvordan vandstanden i Dnepr-floden er gået over sine breder, efter Nova Kakhovka - dæmningen er blevet sprængt i stykker. Ukrainske myndigheder meddelte tidligere tirsdag, at omtrent 16.000 mennesker bor i det berørte område

Vandet i Dneprfloden er gået over sine bredder, efter Kakhovka-dæmningen er blevet sprængt i stykker.

Det viser videoer, der er blevet lagt på både Twitter og beskedtjenesten Telegram, angiveligt.

Også den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har delt en længere video, der viser oversvømmelser af bebyggede områder og veje.

På Twitter florerer blandt andet en video af et hus, der flyder som følge af oversvømmelsen.

Ekstra Bladet har ikke selvstændigt kunnet verificere ægtheden af videoerne, men etablerede billed- og videotjenester samt store internationale medier bringer ligeledes videoerne.

Tusinder i fare

Ukrainske myndigheder meddelte tidligere tirsdag, at omtrent 16.000 mennesker bor i det umiddelbare område, der forventes at blive oversvømmet.

Både naturen, dyr og menneskeliv ventes at være i fare som følge af ødelæggelserne fra de store vandmasser.

Myndighederne og militæret indledte allerede i løbet af morgenen og formiddagen evakueringen af området

Peger fingre ad hinanden

Adskillige eksperter vurderer, at der formentlig er tale om et angreb fra russisk side.

Men siden det stod klart, at dæmningen var blevet ødelagt, har ukrainerne påstået, at det var et russisk angreb, mens russerne peger fingrene den anden vej.

Begge parter kalder det et terrorangreb.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, indkaldte efter hændelsen det nationale sikkerheds- og forsvarsråd til krisemøde.

Sprængt indefra

Ifølge Zelenskyj har russerne haft kontrol over dæmningen det seneste år.

Det skriver han på Twitter.

Her skriver han også, at det ikke er muligt, at dæmningen kan være blevet sprængt udefra.

'Rusland har detoneret en bombe af masseødelæggelse af miljøet. Dette er den største menneskeskabte miljøkatastrofe i Europa i årtier, skriver han på Twitter.

'Det er den farligste terrorist i verden. Og det er grunden til, at Ruslands nederlag – et nederlag, som vi vil sikre uanset hvad – vil være det væsentligste bidrag til sikkerheden i vores region, vores Europa og hele verden,' skriver han videre.

