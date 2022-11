Videoer viser Khomeinis hus i brand i Iran

På sociale medier spredes der fredag videoer, som viser, at huset, hvor ayatollah Ruhollah Khomeini boede i Iran, står i brand.

Aktivister skriver, at det er demonstranter, der har sat ild til bygningen.

Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters, der har verificeret to af klippene. Khomeini grundlagde i 1979 Irans islamiske stat.

Det halvofficielle nyhedsbureau Tasnim benægter imidlertid, at der har været nogen brand. Kun et lille antal mennesker har samlet sig foran huset, hedder det.

På de sociale medier kan man på en video se folk, der jubler, da en tunge af ild lyser op i en bygning.

1500TasVir, der er et netværk for aktivister, siger, at optrinnet udspillede sig torsdag aften i Khomeinis hjemby Khomein syd for hovedstaden Teheran.

Huset er omdannet til et museum. Khomeini døde i 1989.

Reuters kan ikke umiddelbart konstatere dato og tidspunkt for det, som foregår på videooptagelserne.

- Reportagen er en løgn, skriver Tasnim.

- Dørene til huset for den afdøde grundlægger af den store revolution står åbne for offentligheden, lyder det fra nyhedsbureauet.

Ruhollah Khomeini er en ikonisk, nærmest gudelignende figur for landets regerende islamister og deres tilhængere.

Hans efterfølger, ayatollah Ali Khamenei, har været under stort pres fra de mange demonstrationer, der har bredt sig over hele landet de seneste to måneder.

De brød ud, da en 22-årig kvinde, Mahsa Amini, døde efter at have været i det såkaldte moralpolitis varetægt. Hun var ifølge familien blevet tilbageholdt og tævet, fordi hendes hovedtørklæde, hajib, ikke dækkede nok af hendes hår.

Mange kvinder har under demonstrationer revet deres tørklæder af og kastet dem på bål for at vise deres foragt over for regimets krav om, at de skal tildække deres hår.