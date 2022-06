Vidne: Ekstra Bladets bil ramt af otte skud

Det har ikke været muligt at se bilen, da politiet siger, at den stadig er en del af efterforskningen. Vidner fortæller dog Ekstra Bladet, at den var skudt otte gange

(EKSTRA BLADET I UKRAINE) Jeg, Stefan Weichert, er tilbage i Okhtyrka, hvor jeg sammen med min kollega Emil FIltenborg blev skudt af en ukendt gerningsmand den 26 februar.

Håbet er at finde vidner og forsøge at komme tættere på, hvem der skød os. Okhtyrka er mærket af de hårde kampe, da de russiske tropper flere gange forsøgte at indtage byen, og flere artilleriangreb mod byens infrastruktur og militærbase dræbte hundredvis.

45-årige Viktor er en af de få vidner, der så bilen. Foto: Stefan Weichert

I dag har de russiske tropper trukket sig tilbage, og byen summer igen af liv. Det er helt anderledes, end da jeg sidst var i byen. Butikker har genåbnet, og folk forsøger at få en dagligdag op at stå. Tilbage i februar var situationen en anden. Gaderne var næsten tomme, og derfor har det også været svært at finde vidner.

På gaden, hvor skudepisoden fandt sted, så ingen noget. 45-årige Viktor så dog der, hvor Ekstra Bladets bil stoppede efter flugten, og hvordan bilen blev omringet af ukrainske soldater. Han så også, at de sigtede på Ekstra Bladets journalister med automatvåben.

- Det var et stort rod. Jeg tænkte, at det måske var en eller anden operation. Måske noget med nogle separatister, der blev anholdt, siger Viktor, der så omkring 15 soldater omkring bilen, og hvordan det var kaos, da de ikke vidste, hvad der var sket.

- Men jeg kan huske, at det var en pressebil, men jeg så ikke så længe på det hele, da jeg tænkte, at det var farligt og i stedet skyndte mig i dækning, forklarer Viktor, der bor et par huse væk fra stedet, hvor Ekstra Bladets journalister stoppede bilen.

Der er flere ødelagte huse omkring Okhtyrka, der var centrum for nogle af de hårdeste kampe tilbage i februar og marts. Foto: Stefan Weichert

Den er skudt otte gange

Viktor fandt senere ud af, at det var to danske journalister, som var blevet skudt, men det var ikke noget, der fyldte specielt meget, da byen i dagene efter var centrum for kampe. Han husker, at bilen blev flyttet ind i en skov tæt på, hvor den blev holdende i to måneder.

Andrej, der er arbejder i det ukrainske territoriale forsvar, forklarer til Ekstra Bladet, at han så bilen inde i skoven, og at en bekendt efter to måneder tog bilen. Den er i dag i politiets varetægt, og Ekstra Bladet har ikke fået lov til at se bilen.

Politiet vil ikke kommentere på sagen, men Andrej siger, at han så bilen med otte skudhuller. Bagruden var fuldstændig knust, og der var mindst et skudhul gennem forruden.

Militærbasen i Okhtyrka blev ramt kort efter, at Ekstra Bladets bil blev beskudt. 70 soldater døde. Foto: Stefan Weichert

- Det er et mirakel, at I overlevede, siger Andrej, der gerne vil fortælle mere, men ikke må for politiet, som stadig er i gang med en efterforskning af skudepisoden.

Det var en hård dag

Derfor har det heller ikke været muligt at finde frem til, hvem der har skudt Ekstra Bladets to journalister. Folk fra det ukrainske militær siger, uden at ville stå frem med navn, at de virkelig ikke ved, hvad der skete. Det samme siger Andrej.

Andrej siger, at han så otte skudhuller i bilen. Foto: Stefan Weichert

Han forklarer, at byen var under konstante angreb. I timerne efter skudepisoden kørte russiske sabotører rundt i civile biler i byen og skød på ukrainske soldater, siger han. Andrej mener, at det kan være en af dem, der skød på Ekstra Bladets journalister.

- Vi havde et stort problem med russere, der arbejdede rundt omkring i byen, siger Andrej.

Ekstra Bladets bil blev skudt i et kryds. En bil kom bagfra og en ukendt gerningsmand steg ud af passagersædet og skød med et automatvåben ind i Ekstra Bladets bil. Ekstra Bladet flygtede med kuglerne flyvende om hovederne.