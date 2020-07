Vietnam evakuerer 80.000 mennesker, overvejende lokale turister, fra den centrale by Da Nang på grund af nye tilfælde af Covid-19.

Tre indbyggere er blevet testet positive for coronavirus, oplyser regeringen i Hanoi mandag.

Evakueringen vil tage mindst fire dage og omfatter omkring 100 daglige indenrigsflyvninger fra Da Nang til 11 vietnamesiske byer.

Det sydøstasiatiske land er igen i forhøjet alarmberedskab, efter at regeringen lørdag bekræftede de første nye smittetilfælde siden april efterfulgt af tre andre tilfælde i Da Nang søndag.

Vietnam har indført strenge karantæneregler og gennemført omfattende og aggressive undersøgelser under coronakrisen. Det totale antal smittede er på kun 420 og der er ingen registrerede coronadødsfald.

Vietnam er stadig lukket for udenlandske turister. Men der har været en markant stigning i antallet af indenrigsrejsende, som har udnyttet billige flypriser og billige rejsetilbud.

Alle, der vender hjem fra Da Nang til andre dele af landet skal i karantæne i deres hjem i 14 dage, siger sundhedsministeriet.

Premierminister Nguyen Xuan Phuc har givet politiet ordre til at optrappe aktioner mod illegal indvandring i landet.

Premierministeren gav mandag nye ordrer om skærpede regler for social afstand i Da Nang, hvor en del tjenester og kontorer blev lukket.

I Hanoi har myndighederne opfordret alle til at bære ansigtsmasker i det offentlige rum.

Vietnam har været stolt over dets effektive indsats mod virusset. Landets grænser blev lukket for næsten alle rejsende meget tidligt under pandemien, og der blev også hurtigt indført 14 dages karantæne for alle, der kom fra udlandet.

Vietnams mest berømte coronapatient er en britisk mand, som lå i respirator i 68 dage. Han var i stand til at rejse hjem tidligere i denne måned.