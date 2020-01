Vil donere 33 millioner: - Det bliver bare endnu værre

En række kendte spæder til i bestræbelserne på at få bugt med brandene i Australien

Brandene hærger stadig i Australien, og nu træder en lang række kendte ind i kampen for at få dem slukket.

Blandt andre brødrene Chris, Luke og Liam Hemsworth, der er fra Melbourne i Australien, har samlet sig om at donere 520.000 pund svarende til 4,5 millioner kroner.

Det fremgår af et opslag på Instagram fra en af brødrene, Chris Hemsworth.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

- Min familie og jeg donerer en million dollars. Forhåbentlig kan I også smide lidt i kassen, skriver Chris Hemsworth blandt andet på vegne af Hemsworth-klanen.

- Det gør en kæmpe forskel, så grav dybt i lommerne, tilføjer han.

Vil samle 33 millioner

Også den amerikanske talkshow-vært Ellen DeGeneres vil spæde til. Hun har startet en GoFundMe-side i forsøget på at indsamle fem millioner dollars eller 33,6 millioner kroner.

I skrivende stund er der allerede indsamlet godt 4,4 millioner på siden.

- Bushbrandene har hærget i over fire måneder, og på grund af de stærke vinde bliver det bare endnu værre, sagde hun under en af sine udsendelser.

- Det kommer til at tage år for Australien at genopbygge det tabte. Vær gode ved hinanden, tilføjer hun.

Tv-værten har allerede doneret store summer til andre organisationer for at hjælpe til mod den gigantiske naturkatastrofe.

Ellen DeGeneres er blandt de kendte, der sender store beløb som nødhjælp til Australien. Foto: Richard Shotwell/AP

Ifølge det engelske medie Evening Standard har også Kylie Minogue og kollegaen Pink doneret beløb på godt tre millioner kroner.

Ved søndagens Golden Globe-prisuddeling brugte en del af de fremmødte stjerner desuden taletid på at påtale brandene i Australien og indsatsen for at komme dem til livs.

I forvejen har en række kendte doneret store beløb, navnligt australiere. Det kan du læse mere om herunder:

Metallica AMOK: Giver vanvittigt beløb

Vanvittige billeder: Himlen er blodrød over Australien