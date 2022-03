- Vil du skrive om mig, hvis jeg dør?

De russiske styrker rykker frem i Østukraine. De har omringet flere byer og truer med at dele Ukraine i to. Billederne af knuste boligblokke og lig i gaderne er alle steder i medierne, mens krigen fortsætter på tredje uge med tusindvis af omkomne.

Ekstra Bladet har været i telefonisk kontakt med flere nær fronten i Østukraine, hvor krigen raser, og der er meldinger om, at russiske grupper også arbejder bag den ukrainske front. Her melder Mikael, en ukrainsk taxichauffør fra byen Avdiivka, om hårde kampe.

- Jeg sidder med mit våben i hænderne lige nu. Jeg har kun lidt tid, hvad vil du?, spørger Mikael, da Ekstra Bladet ringer for at høre, om han er blevet eller rejst væk.

Ekstra Bladet kender ham, fra før krigen brød ud. For nu er området stadig på ukrainske hænder, fortæller Mikael, som dog påpeger, at der ingen vand, elektricitet eller varme er. Hele byens infrastruktur er ødelagt, men han har valgt at blive og kæmpe.

- Jeg forsvarer mit hjemland med våben i hænderne. Jeg er blevet lidt af en militærmand. Kan du huske, at jeg fortalte dig før krigen, at hvis Rusland ville angribe, så vil jeg nok dø? Jeg er her stadig. Lidt endnu, siger Mikael, der har kone og børn i byen.

- Men jeg må til at lægge på. Tak for dit opkald, afslutter Mikael.

- Jeg forsvarer mit hjemland med våben i hænderne. Jeg er blevet lidt af en militærmand, lyder det fra den tidligere taxachauffør. Privatfoto

Kampen om Severodonetsk

Længere oppe nordpå i Østukraine er der lige nu hårde kampe om byen Severodonetsk. Flere af Ekstra Bladets kontakter i byen tog ikke deres telefon. Evgen, som lejer lejligheder ud i byen, ringede dog tilbage. Han fortalte, at han er på vej ud af byen med sin familie.

- Rusland bomber byen hele tiden. I går ramte de hospitalet. Jeg vil have min familie i sikkerhed, men mine forældre er der stadig. De vil ikke forlade byen. Det er skrækkeligt, siger Evgen til Ekstra Bladet. Han vil ikke opgive sit efternavn.

- En bombe ramte i lejligheden ved siden af mine forældres i går. De har det okay, men det er skrækkeligt, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg føler, at mig og min familie løber hele tiden, og at bomberne bare følger med os, siger Evgen.

Han ved ikke, hvor han skal tage hen. Ekstra Bladet har fået at vide, at der er sket store evakueringer fra området søndag og mandag, men ikke alle vil rejse.

Det er blandt andet Evgens forældre. Der er ingen steder at være i det vestlige Ukraine, siger Evgen. Og han frygter, at han ikke har penge nok til at klare sig i Vesteuropa.

- Jeg har små børn. Jeg kan ikke klare mig uden tag over hovedet.

Det kan være, at jeg dør

I byen New York, blot tre kilometer fra den oprindelige frontlinje i Østukraine, bor 22-årige Daniel med sin mor i et lille murstenshus. Han vil ikke have, at Ekstra Bladet bruger hans efternavn, da han ikke ved, om russerne vil straffe ham, hvis de indtager byen.

For nu melder han om ro i byen, men det kan ændre sig meget snart. Der er ikke mange varer tilbage i butikkerne, siger han. Livet har ændret sig markant.

- Måske vil vi være omringet om et par uger. Militæret gemmer sig omkring os, så jeg tror, at vi alle vil være mål. Jeg vil bare gemme mig, hvis russerne kommer. Jeg har ingen kælder, så jeg vil nok bare sidde hjemme og håbe det bedste. Jeg kan ikke gøre noget, siger Daniel.

- Måske dør jeg. Men hvis jeg dør, kan du så ikke skrive noget pænt om mig i en lille artikel? Jeg har jo kun prøvet at hjælpe folk, siger Daniel, der studerer IT.

Jeg synes ikke, at vi skal fokusere på, at du måske dør…

- Kan du ikke love det? spørger Daniel.

Vi har ikke mere medicin

Byen Toretsk i Østukraine ligger også tæt ved fronten. Der har Ekstra Bladet flere kontakter, men mange tager ikke deres telefon. Stort set alle byens borgere arbejder i byens mange kulminer, som ifølge nogle kilder har været nødt til at indstille arbejdet på grund af krigen.

Igor, der arbejdede på det lokale motel, tager telefonen. Han siger ganske kort, at han ikke er i byen mere. Han har meldt sig til militæret og kæmper nu indædt for sit land.

- Situationen er ikke god, men vi giver ikke op, siger han, før han må løbe igen.

På byens hospital kender Ekstra Bladet chaufføren Sergei, som også tager telefonen. Han er nu ved grænsen til Polen, forklarer han, da han kører med patienter fra Østukraine til Polen. Han er snart på vej tilbage til Toretsk igen.

- Det er en skrækkelig situation. En bombe faldt nær hospitalet i går. Folk siger, at jeg er idiot, da jeg tager tilbage, men det er mit job, siger Sergei.

Han beretter om nærmest en bomberegn over byen. På trods af hårde kampe så er den stadig på ukrainske hænder. Men situationen er dårlig.

- Rusland kommer tættere og tættere på. Vi gør vores bedste. Hospitalet er stadig åbent, men vi har meget lidt medicin lige nu. Det er svært, men vi har ikke noget valg. Vi er nødt til at fortsætte arbejdet. Det er også svært at få forsyninger, da folk er bange for at køre.

- Rusland er ved at vinde. Det er facit. Det kan jeg se. For hver dag så kommer de langsomt fremad. Jeg ønsker virkelig ikke det her, men hvad kan jeg gøre? De kommer tættere og tættere på, snart lukker de en cirkel omkring os. Så er vi lukket inde, siger Sergei.