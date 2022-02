Vil Putin trykke på atomknappen?

Putin rasler med sablen over for Vesten, men det er usandsynligt, at det har noget på sig

Han har annekteret Krim, startet en krig i Donbas-regionen, og han har iværksat en fuld invasion af Ukraine.

Alle tre er begivenheder, som de fleste ville have dømt som utænkelige - Indtil de skete.

De seneste fem dage har næste spørgsmål så meldt sig: Kan Putin finde på at trykke på atomknappen?

Højst usandsynligt, vurderer en dansk ekspert, men det vender vi tilbage til sidst i artiklen.

Det er mere end teoretisk

Indtil for fem dage siden ville ovenstående have været et teoretisk spørgsmål, men det ændrede sig, da Putin fremtonede på russisk tv og truede hele verden.

'Til alle udefrakommende, som vil overveje at blande sig - hvis I gør, så vil I møde konsekvenser, større end noget, I nogensinde har stået over for før i historien,' sagde Putin i sin tale, da han samtidig erklærede krig mod Ukraine.

'Putins ord lyder som en direkte trussel om atomkrig. I den tale lyder han ikke som manden, der styrer Kreml. Han lyder som manden, der styrer hele verden,' siger Dmitry Muratov, modtager af Nobels Fredspris og chefredaktør på avisen Novaya Gazeta, til BBC.

Senest har han forhøjet atom-beredskabet i Rusland.

I 2018 sagde Putin i en dokumentar, at '... hvis nogen beslutter sig for at tilintetgøre Rusland, så har vi den juridiske ret til at svare. Ja, det vil være en katastrofe for menneskeheden og for verden. Men jeg er en borger af Rusland samt statsoverhovedet. Hvorfor har vi behov for en verden uden Rusland i den?'

Vi er nu i 2022, og nettet strammes om Rusland.

EU-landene og deres allierede har indført stramme sanktioner mod Putin og Rusland - konsekvenserne deraf kan allerede ses. Rublen er faldet med tæt på 30 procent, og det russiske aktiemarked forbliver mandag lukket som svar på sanktionerne.

'En mulighed (for Rusland, red.) vil være at stoppe gasforsyningerne til Europa og håbe, at det vil få EU til at trappe ned (for sanktionerne, red.). En anden mulighed vil være at sprænge et atomvåben hen over Nordsøen mellem Storbritannien og Danmark, og se hvad der sker,' siger Pavel Felgenhauer, forsvarsanalytiker, til BBC.

Hvor tæt er vi på?

Den danske forsvarsekspert Anders Puck Nielsen, som er militærforsker ved Center for Maritime Operationer hos Forsvarsakademiet, vurderer det dog som meget usandsynligt, at Putin trykker på knappen.

- Hvis han vælger at affyre atomvåben, så vil reaktionen fra de allierede være kæmpestor - men hvad svaret vil være, det kan jeg ikke vurdere, siger Anders Puck Nielsen til Ekstra Bladet.

- Lige nu ser jeg det, som om Putin vil minde os om, at han har atomvåben, siger han.

Samtidig ser han heller ikke tegn på, at Rusland er i gang med at eskalere til atomkrig, men mere en ny kold krig.

- Vi er på vej mod en kold krig, og det betyder, at man konstant lever i frygt for, at der bliver en atomkrig, siger han.

Anders Puck Nielsen vurderer samtidig, at det nuværende eskaleringsniveau er langt lavere end under Anden Verdenskrig, som var sidste gang, atomvåben blev brugt i aktiv krigsførsel.

- Der er ikke noget, der tyder på, at Rusland er i gang med at eskalere til atomkrig, og udmeldingen omkring atomvåben skal nok nærmere ses som en reaktion på, at det ikke går supergodt for den russiske invasion efter de første dages kampe, lyder vurderingen fra Anders Puck Nielsen.

Den russiske økonomi ser allerede nu ud til at blive presset af de nye sanktioner, og på spørgsmålet om, hvorvidt en eskalering kan komme indefra, svarer Anders Puck Nielsen:

- Vil Putin komme med et militært modsvar, hvis det russiske samfund begynder at kollapse af ikke militære grunde?