Vil sende tungere våben: - Gælder Europas sikkerhed

Ifølge Polens statsminister går det for langsomt med at levere flere våben til Ukraine. Det gælder Europas sikkerhed, mener han

20. januar skal Ukraines militære forsvarsgruppe mødes for koordinere indsatsen omkring den tyske luftbase Ramstein.

Det bliver blandt andet med deltagelse af den amerikanske forsvarsminister, Lloyd J. Austin III, og Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Mødet kommer til at handle om, hvorvidt de vestlige lande fortsat skal levere våben til det krigsramte land, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Og det kan ifølge den polske statsminister Mateusz Morawiecki ikke gå hurtigt nok med at tage den beslutning.

Polens statsminister ser gerne, at de vestlige lande fortsat leverer våben til Ukraine i kampen mod russerne. Arkivfoto: KACPER PEMPEL, Ritzau Scanpix

Ny krig i Europa

Ifølge nyhedsbureauet Reuters mener Morawiecki, at Tyskland bør støtte med Leopard-tanks eller som minimum give eksporttilladelser, som kan gøre det muligt.

- Kampen om frihed og vores fremtid er på spil.

- Vesteuropa har taget for let på den russiske bjørn og mener, at den kan tæmmes. Men at samarbejde med Rusland er som at indgå en pagt med djævlen. Så der er ingen grund til at forhindre yderligere våbenstøtte til Ukraine, sagde han på et pressemøde i Berlin mandag ifølge norske Dagbladet.

Hvis det lykkes Rusland at få kontrol over Ukraine, kan det føre til en ny krig i Europa - en tredje verdenskrig, mener statsministeren.

Tusindvis døde

Siden Ruslands invasion af Ukraine er titusindvis af mennesker blevet dræbt, og mange har måttet forlade hus og hjem.

For at kunne bremse disse ulykkelige omstændigheder mener Ukraine, at Vesten skal støtte op med kampvogne og pansrede køretøjer, så landet kan stå imod de russiske tropper.

Det har de vestlige lande dog været tilbageholdende med for at undgå yderligere provokation.

Mandag kunne Storbritannien dog bekræfte, at de vil sende 14 Challenger 2-tanks afsted, flere hundrede køretøjer og luftmissiler. De opfordrer til, at Tyskland følger trop.

