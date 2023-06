Vild Fogh-melding: Nato-soldater kan ende i Ukraine

Anders Fogh advarer om, at flere Nato-lande kan finde på at sende soldater til Ukraine, hvis ikke Nato når til enighed om øget støtte til Ukraine

Der er behov for sikkerhedsgarantier til Ukraine, hvis man vil undgå at optrappe krigen.

Det siger den tidligere danske statsminister og Nato-generalsekratær, Anders Fogh Rasmussen, i et interview med The Guardian.

- Hvis Nato ikke kan blive enige om en klar vej frem for Ukraine, er der en klar risiko for, at nogle lande selv vælger at gribe ind, siger Anders Fogh Rasmussen til avisen og fortsætter:

- Vi ved, at Polen er meget engageret i at yde konkret bistand til Ukraine. Og jeg vil ikke udelukke muligheden for, at Polen vil engagere sig endnu mere i denne sammenhæng og blive fulgt af de baltiske stater. Måske engagement, der indebærer tropper på jorden.

Anders Fogh Rasmussen blev i 2016 rådgiver for den ukrainske præsident Petro Porosjenko og er siden blevet rådgiver for den nuværende præsident Volodymyr Zelenskyj.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Thomas Borberg

Annonce:

Klar vej mod NATO-medlemsskab

Udtalelserne kommer forud for det halvårlige Nato-topmøde, som finder sted i juli, hvor krigen i Ukraine ifølge Nato-generalsekretær, Jens Stoltenberg, vil være på dagsordenen.

Det fremgår imidlertid ikke konkret af artiklen, hvilke udtalelser eller fakta Anders Fogh Rasmussen baserer sine udtalelser på.

- Jeg har talt med adskillige østeuropæiske ledere, og der er en gruppe hardcore, østlige centraleuropæiske allierede, der i det mindste ønsker en klar vej for Ukraine mod Nato-medlemskab, siger han til avisen.