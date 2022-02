Vild med Putin: Mød en pro-russer i Østukraine

Det ukrainske statsprojekt er decideret åndssvagt.

Sådan lyder det fra 40-årige Pavel i den østukrainske by New York, der grænser op til områderne kontrolleret af separatisterne. Han bor i noget, der minder om en barak, og er arbejdsløs. Det har han været i to måneder nu.

- Putin virker til at være en god præsident, mens Zelenskij (den ukrainske præsident, red.) bare har lovet en masse, som han ikke holder. Tingene er faktisk blevet værre under ham, siger Pavel og henviser til, at Volodimir Zelenskij vandt en jordskredssejr i 2019 med løfter om at ville bekæmpe korruption og sikre ukrainerne velstand.

Det billede genkender Pavel dog ikke og peger på sin bolig. Han forklarer, at han blot bruger dagen på at gå lidt rundt. Ser, om han kan få noget arbejde. Nogle gange kan han skrabe omkring 1100 kroner sammen om måneden. Men det er ikke nok til at klare sig, forklarer han.

- Zelenskij er en klovn. Det er bare bla, bla, bla, siger Pavel.

New York er det sidste stop med toget, før man kommer til de besatte områder. Foto: Emil Filtenborg

Det handler om fattigdom

Pavel mener, at alting var meget bedre før Maidan-revolutionen tilbage i 2014, hvor den daværende ukrainske præsident, Viktor Janukovitj, blev væltet.

Senere annekterede Rusland Krim-halvøen, og krigen brød ud i Østukraine mellem Ukraine og separatisterne. Det har kastet Ukraine ud i store økonomiske problemer, hvor mange arbejdspladser er lukket.

Der bor stadigvæk børnefamilier i New York, men der er langt imellem dem. Foto: Emil Filtenborg

Janukovitj havde størst opbakning i Østukraine, og Pavel mener, at han i modsætning til de efterfølgende politikere tog sig af folks bekymringer i Østukraine. Det står i stor kontrast til andre historier om Janukovitj som en korrupt politiker, der indskrænkede demokratiet.

- Vi levede godt. Vi levede normalt, før Janukovitj blev fjernet. Der var arbejde her, og siden er alting bare blevet dårligere. Det er et hul, som jeg bor i nu, siger Pavel.

- Ukraine er i sådan en røvdårlig situation lige nu. Du kan ikke strække dine arme og ben, siger Pavel, der mener, at folk som ham selv er tæt forbundet til Rusland, og at det vil være bedre for Ukraine, hvis landet også havde et godt forhold til Rusland.

Det er svært at sige, hvor mange i Østukraine der har det på samme måde som Pavel, men generelt klarer mere pro-russiske partier sig bedre længere øst på i Ukraine. Det pro-russiske parti i Ukraine, Oppositionsplatform - for livet, blev det største parti i områderne helt oppe af frontlinjen i Østukraine ved parlamentsvalget tilbage i 2019.

Mange unge har forladt byen som følge af krigen. Pensionisterne her er i banken for at hæve deres månedlige folkepension på 500 kroner.

Vi vil aldrig vinde krigen

Pavels frustrationer er bundet op på flere ting. I første omgang er det den dårlige økonomiske situation siden Maidan-revolutionen.

Den bragte godt nok mere demokrati til Ukraine, men det har han ikke meget at bruge til, hvis han ikke kan klare sig til dagen og vejen. Blandt andet nævner han, at brændstofpriserne er fem gange højere nu end før revolutionen.

Dernæst mener Pavel, at Ukraine bør have et tæt forhold til Rusland, fordi de er et broderfolk, og fordi at det vil være urealistisk at klare sig uden.

Han anerkender, at Rusland ser ud til at være den aggressive part lige nu og måske vil angribe, men det mener han så, at Ukraine må se i øjnene, og finde sin plads.

- Hvordan fanden skal vi kunne vinde mod Rusland? På tv hører vi, at vi har alt muligt militær, men vi har ikke en skid, siger Pavel.