Vilde billeder: Her blev nonne og ni andre revet i døden af vandmasser

Floder gik over deres bredder efter uvejr i Sydfrankrig - højeste vandstand i 100 år

Fire døde i bare en enkelt landsby i det sydvestlige Frankrig, da storm og voldsomme regnskyl ramte området natten til mandag. I alt kostede uvejret 10 mennesker livet.

Mange måtte søge tilflugt på deres hustage og reddes af helikoptere, da vandmængder svarende til adskillige måneders normal nedbør pludselig faldt i løbet af få timer.

Myndighederne nedjusterede mandag aften dødstallet efter tidligere at have meddelt, at 13 var omkommet. En person savnes stadig, og fem er kommer svært til skade, skriver AP.

Helikoptere fløg nonstop for at redde mennesker, der var strandet på hustage. Foto: Pascal Pavani/Ritzau Scanpix

Ifølge CNN omkom en 88-årig nonne, da vandet vældede gennem et kloster i Villardonnel. Vandmasserne ryddede også campingpladser og fossede gennem gaderne i landsbyer nær den gamle fæstningsby Carcassonne.

Værst ramt er landsbyen Trebes øst for Carcassonne. Alene her døde fire mennesker.

En ældre kvinde bjærges i Villegailhenc, hvor floden rev en bro bort midt i landsbyen. Foto: Eric Cabanis/Ritzau Scanpix

I byen Villegailhenc så øjenvidnet Ines Siguet folk flygte op på hustagene. Hun optog også en video af en vej, der pludselig blev skåret over, da floden rev en bro med og afbrød forbindelsen mellem de to dele af landsbyen.

- Der er ingenting tilbage af broen. Bare et hul. Det var meget voldsomt, siger den 17-årige pige.

Da andre veje samtidig måtte lukke, er byen reelt omskåret fra omvejen. Også Inès Siguets skole blev voldsomt medtaget. I Villegailhenc mistede to mennesker livet, oplyser regionsmyndighederne i Aude-området.

Aude-floden fosser afsted, hvor broen tidligere stod. Vandstanden er den højeste i 100 år. Foto: Eric Canabis/Ritzau Scanpix

Den lokale prefekt Alain Thirion bekræfter, at nogle omkom, da de blev revet med af vandet i lokale floder. I landsbyen Conques-sur-Orbiel steg vandstanden til seks meter over det normale, siger prefekten.

På tv-billeder fra området ses det også, hvordan biler blev kastet rundt hulter til bulter af vandet og endte oven på hinanden, som var det en stak Lego-klodser.

i Villegailhenc gik det også hårdt ud over den lokale bilpark. Foto: Pascal Pavani/Ritzau Scanpix

Den franske regering sender hundreder af redningsarbejdere til området, hvor lyden af helikoptere høres hele tiden. Skoler er lukkede, og myndighederne opfordrer folk til at holde sig indendøre.

Landets præsident Emmanuel Macron er på vej til katastrofezonen.