Vilde optagelser: Storby ramt af voldsomme oversvømmelser

To personer er omkommet og hundredvis af bilister er fanget i vandmasserne i Houston under stormen Imeldas hærgen. Se de vilde optagelser af oversvømmelserne her

Områder i og ved storbyen Houston i den amerikanske stat Texas er ramt af store oversvømmelser, efter den tropiske storm Imelda er gået i land med tropiske regnskyl i halen.

To meldes omkommet i vandmasserne, mens redningsbåde er kommet hundredvis af bilister i oversvømmede biler til hjælp.

Flere hundrede andre bilister har efterladt deres biler i de oversvømmede gader i Texas' største by.

En mand i en varevogn, der endte på dybt vand, har mistet livet. Han er ifølge den lokale sherif en mand i 40'erne eller 50'erne, rapporterer CNN.

- Vandets niveau var cirka otte fod (knap 2,5 meter). Chaufføren var kortvarigt stoppet, men speedede så op og kørte ud i vandet, og det fik hans varebil til at gå under, forklarer sheriffen i et tweet.

En anden person døde af et elektrisk stød syd for Houston, da han forsøgte at flytte sin hest fra en indhegning.

Houstons borgmester Sylvester Turner råder folk til at holde sig fra vejene. Foto: Thomas B. Shea/Ritzau Scanpix

Bevæger sig nordpå

Stormen slog strømforsyningen i stykker til 100.000 boliger i Houston by, og Houstons internationale lufthavn måtte en overgang stoppe flytrafikken.

Den voldsomme regn aftog noget i løbet af natten til fredag dansk tid.

Men myndighederne er på vagt over for fortsatte pludselige oversvømmelser.

Borgmesteren i Houston, Sylvester Turner, rådede natten til fredag folk til forsigtighed og at holde sig væk fra vejene.

Stormen Imelda bevægede sig fredag længere nordpå og ventes senere at ramme staterne Oklahoma og Arkansas. Og som i Texas har den tung regn med sig.