Ville flygte med en bunke kontanter: Anholdt for uagtsomt manddrab efter jordskælv

Med en klækkelig sum kontanter i tasken havde den tyrkiske entreprenør Mehmet Yasar Coskun retning mod et passagerfly mod Montenegro i Istanbul Lufthavn.

Han nåede dog aldrig ombord på flyet, inden tyrkisk politi pågreb ham, og nu er han sigtet for uagtsomt manddrab.

Det skriver det tyrkiske medie Daily Sabah.

For mens redningsfolk på heroisk vis stadig kæmper med at redde mennesker ud af murbrokkerne efter de voldsomme jordskælv, der for en uge siden ramte Tyrkiet og Syrien, begynder det juridiske efterspil så småt at tegne sig.

I Tyrkiet taler man om 'jordskælvsforbrydelser', og snakken går på, at mange års byggesjusk i Tyrkiet kan have forværret den voldsomme katastrofe i landet, fordi mange af de kollapsede bygninger simpelthen ikke har levet op til kravene, der skal sikre bygninger mod jordskælv.

Byggesjusk mange steder forværrede katastrofe i Tyrkiet

Tusindvis af bygninger er kollapset i Tyrkiet. Her ses en mand foran en kollapset bygning i Hatay-regionen i Tyrkiet. Foto: Bulent Kilic/Ritzau Scanpix

113 anholdelsesordrer

Entreprenøren Mehmet Yasar Coskun, der blev anholdt i lufthavnen, står bag en af de mest luksuriøse lejlighedskomplekser i Hatay-regionen, skriver Daily Sabah

Lejlighederne er nu styrtet sammen, og i en årrække har eksperter advaret om, at nyopførte bygninger i Tyrkiet ikke var sikret mod skælv på grund af udbredt korruption og en politik, hvor godkendelser af byggerier skete for hurtigt og uden ordentlig kontrol.

Derfor har tyrkiske embedsmænd udstedt 113 anholdelsesordrer, og mange af de eftersøgte er entreprenører.

Daily Sabah skriver, at entreprenører bevidst har brudt kravene til jordskælvssikring ved blandt andet at fjerne bærende betonsøjler for at frigøre plads.

Mere end 36.000 mennesker har mistet livet i forbindelse med jordskælvene i Tyrkiet og Syrien, lyder de seneste officielle meldinger.

