Vinter i Ukraine: De bliver hårdt ramt

Der er ingen tvivl om, at der er hårde forudsætninger for jule- og nytårsfejringen i det invasionsramte Ukraine.

Mange steder er indbyggerne ramt af mangel på diverse livsnødvendigheder, som el, vand og varme.

- Det er ikke fordi, at det er blevet mindre hårdt, som vinteren bider sig fast, siger Ruslands-ekspert ved Aarhus Universitet til Ekstra Bladet Jacob Tolstrup.

- Men borgerne virker stålsatte på, at de skal fortsætte, selvom der har været en lang periode med missilangreb og droneregn over de store ukrainske byer

Det indre af et boligkompleks i Bakhmut i Donbass-regionen, der i folkemunde bliver kaldt 'kødhakkeren'. Foto: Clodagh Kilcoyne/Ritzau Scanpix

Jacob Tolstrup ser med bekymrede briller på netop den tid - både ukrainerne og russere går i møde.

Og især for de mobiliserede styrker, der ikke har den nødvendige træning eller det nødvendige udstyr, kommer kulden, krigen og kuglerne til at ramme lige det hårdere.

- De mobiliserede soldater, der er ude på slagmarken, kommer i de fleste tilfælde ud med dårligt materiel.

- De kommer også ud med dårlige muligheder for at få mad, medicin og som utrolig underudstyret. Hvilket gør det langt mere uudholdeligt i sådan en situation, så det bliver interessant at se, hvad det gør med kampmoralen, udtaler Jacob Molstrup til Ekstra Bladet.

Den russiske præsident Vladimir Putin har på det seneste givet udtryk for, at han er klar til forhandlingsbordet, men juleaften ramte et russisk angreb, der dræbte mindst fem ukrainere. Foto: Mikhaul Metzel/Ritzau Scanpix

Her ville Rusland forsøge sig med en noget uortodoks kampåndsboostende indsats. De ville sende musikere til frontlinjen, et initiativ der skabte en del forvirring blandt andet det britiske forsvarsministerium.

Så sent som juleaften gik Rusland til angreb på den ukrainske by Kherson, hvor mindst fem mistede livet, og 35 var meldt såret. Et angreb, den ukrainske præsident Volodomyr Zelenskyj ude på på beskedtjeneste Telegram med ordene et ''drab for at kunne skræmme og for at fornøje sig'.