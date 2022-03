Krigens brutale konsekvenser viser sit sande ansigt i havnebyen Mariupol, hvor et barn har mistet livet

Vi advarer om voldsomme billeder i denne artikel.

Krigens rædsler viser sig blandt andet i byen Mariupol, hvor et 18 måneder gammelt barn er død på trods af ihærdige forsøg på genoplivning.

Det skriver TV2 Norge.

Fredag udspillede de forfærdelige scener sig på byens hospital. Ind af døren løb en far med et barn i sine arme, mens moderen fulgte med.

Sønnen Kirill var blevet ramt af granatstumper efter et artilleriangreb, og nu kæmpede forældrene for at redde sønnens liv.

Omsvøbt i et blodigt tæppe blev den lille dreng hastet ind på akutmodtagelsen, hvor sundhedspersonalet hurtigt samlede sig om parret, og påbegyndte genoplivning af den lille dreng.

Faderen Fedor med sønnen Kirill i sine arme med kæresten Marina Yatsko iført en blodig sweater lige efter. Foto: Evgeniy Maloletka/AP Photo/Ritzau Scanpix

På trods af ihærdige forsøg på genoplivning, så stod den lille drengs liv ikke til at redde.

Yatsko og kæresten Fedor faldt grædende sammen i hinandens arme.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Marina Yatsko og kæresten Fedor bryder grædende sammen i hinandens arme, efter sønnen Kirill på 18 måneder er død. Foto: Evgeniy Maloletka/AP Photo/Ritzau Scanpix

Sådan går dagene i Mariupol

Personalet på hospitalet i Mariupol er presset for tiden. Akutpatienterne kommer flere gange dagligt, og det er ofte børn.

Få dage tidligere måtte de ansatte opgive at genoplive en seks år gammel pige - på trods af mange genoplivningsforsøg.

- Vis dette til Putin, var beskeden fra en læge til en videojournalist fra nyhedsbureauet AP.

Mariupol i kritisk situation

Ruslands invasion af Ukraine har ført til kritiske humanitære situationer i mange byer.

Havnebyen Mariupol er en af de hårdest ramte byer, som står uden adgang til vand, varme og nye forsyninger af fødevarer.

Lørdag blev en humanitær korridor åbnet. Den blev dog lukket kort efter, da russiske tropper bombede korridoren, så de civile ikke kunne slippe væk.

Søndag forsøges der igen at etablere en humanitær korridor, så civile kan evakuere, og fødevarer og medicin kan komme ind i byen.