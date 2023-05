Viser tv-vært det afgørende bevis her?

Den kontroversielle tv-vært Vladimir Solovyov fremviste sent søndag aften et stjålet byskilt, som han påstod var et bevis for, at byen nu er på russiske hænder

Kampen om Bakhmut har kostet tusindvis af menneskeliv, og nu ulmer det igen.

Lørdag erklærede Wagner-chefen Jevgeni Prigosjin, at de nu havde fuld kontrol over Bakhmut, og efterfølgende erkendte Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at Ukraine havde tabt kontrollen i byen - en erkendelse, der senere blev irettesat af hans talsmand, Sergii Nykyforov.

Men nu påstår den kontroversielle tv-vært Vladimir Solovyov i sit tv-show, at han er i besiddelse af et afgørende bevis.

Da det prorussiske talkshow 'En aften med Vladimir Solovyov' rullede over skærmen søndag aften stod værten pludselig med skiltet foran sig.

Annonce:

- Tillad mig at starte på den her måde. Fordi Bakhmut er igen Artjomovsk (det russiske navn for byen red.). Den heroiske kamp med Wagner-soldater i spidsen, og støttet af Den Røde Hær, har ført til en succesfuld besejring af nazitropperne, fortæller tv-værten i talkshowets indledning.

Her henviser han til, at Bakhmut under Anden Verdenskrig var besat af nazisterne, og ifølge Vladimir Solovyov er den altså stadig det.

Efterfølgende viser han et billede fra byen og det sted, hvor skiltet er blevet taget fra, ligesom han kalder russerne for helte.

Vladimir Solovyov er en meget kendt figur i Rusland, og under krigen har han ytret yderst radikale holdninger om krigen i Ukraine. Blandt andet har han sagt, at eneste udvej er Tredje Verdenskrig og i sidste ende en atomkrig med NATO.

Kampene fortsætter

Ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen er det rimeligt at tro på, at Ruslands Wagner-gruppe har kontrol over selve bycentrum og dertilhørende bygninger.

Det siger dog ikke nødvendigvis noget om det overordnede slag.

Annonce:

- Man skal passe på med at fokusere for meget på bycentrum. Kampene fortsætter rundt omkring byen, så uanset hvem der har kontrollen over hvilke bygninger, siger det ikke specielt meget om, hvor hele slaget om Bakhmut er henne, siger han til Ekstra Bladet.

- Slaget er heller ikke stoppet, selv hvis Wagner-gruppen skulle have kontrol med selve husene inde i byen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Stort set hele byen er blevet jævnet med jorden de sidste 14 måneder. Foto: Ritzau Scanpix/HANDOUT

I rette med sig selv

Forvirringen er opstået, efter at Wagner-gruppens leder, Jevgeni Prigosjin, lørdag erklærede, at de nu havde fuld kontrol over Bakhmut, der har været centrum for nogle af de mest voldsomme slag i krigen.

Efterfølgende erkendte Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at Ukraine havde tabt kontrollen i byen - en erkendelse, der senere blev irettesat af hans talsmand, Sergii Nykyforov.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj sagde på et G7-pressemøde i Hiroshima søndag, at han ikke tror, Bakhmut er under ukrainsk kontrol længere. Efterfølgende har en talsmand rettet ham Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj sagde på et G7-pressemøde i Hiroshima søndag, at han ikke tror, Bakhmut er under ukrainsk kontrol længere. Efterfølgende har en talsmand rettet ham

Nykyforov mente nemlig, at præsidenten var blevet fejlciteret og faktisk havde nægtet Prigosjins påstand om kontrol over 'Kødhakkeren'.

Irettesættelsen er 'symbolik' og 'politik', lyder det fra Anders Puck Nielsen.

Annonce:

- Ukrainerne vil undgå at give russerne den her symbolske sejr, der ligger i at indrømme, at russerne har kontrol over bycentrum. Det vil jo i Rusland blive udlagt som en sejr, siger han.

Kampene fortsætter

Ifølge Anders Puck Nielsen er det primært symbolsk at kunne sige, at man - som Prigosjin har gjort det - har kontrol over selve bycentrum i Bakhmut.

Kampene kommer nemlig ikke til at stoppe af den årsag.

- De seneste uger har ukrainerne været i offensiv rundt omkring byen, og de har tilbageerobret nogle væsentlige områder. Det er russerne nødt til at få gjort noget ved, ellers ender det med, at byen bliver omringet, og så har det hele været spildt, fortæller han.

- Slaget om Bakhmut startede jo også lang tid før, russerne kom ind i byen. Der var det russerne, der kæmpede rundt om byen udefra. På den måde er det mest rigtige at sige, at slaget fortsætter, siger Anders Puck Nielsen slutteligt.

Ekstra Bladets reporter Stefan Weichert har tidligere gennemgået Ukraines mulighed for en modoffensiv, hvor Bakhmut har været et af omdrejningspunkterne.