Vital sommer: Lykkes de med snedig taktik?

Krigen i Ukraine bliver mere og mere udmattende.

Tusindvis og atter tusindvis af soldater er blevet dræbt i løbet af de mere end 430 dage, som krigen har stået på.

Men hvad kan vi forvente os i løbet af sommeren?

Ekstra Bladet har talt med Rusland-ekspert og lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Mette Skak, der fortæller, at et afgørende spil i kulissen kommer til at udspille sig, og at Ukraine vil forsøge sig med en snedig taktik for at få succes på slagmarken.

- Den næste tid bliver interessant, fordi Ukraine får Leopard-kampvognene fra de europæiske lande og en række kampvogne fra USA. Derudover kommer der også lidt jagerfly, og et bedre luftforsvar er blevet bygget op. Derfor kan vi forvente en regulær landoffensiv fra Ukraine i et forsøg på at bryde igennem de russiske forsvarslinjer i Ukraine.

- Det bliver Ukraines opgave at forsøge at lokke russerne til at bevæge sig et andet sted hen, end det sted de oprindeligt har tænkt sig at angribe, siger Mette Skak.

Slut inden 2024

Ifølge Dr. Mike Martin, der er senior gæsteforsker på King's College London, bliver sommeren 2024 ekstremt afgørende for krigen i Ukraine.

Og årsagen skal findes tusindvis af kilometer fra slagmarken.

- Det er ret tydeligt, at hvis Rusland fortsætter med at miste soldater i det tempo, som de har gjort - op mod 20.000 om måneden - så får de alvorlige problemer med mandskab i løbet af sommeren. Hvis Ukraine kan holde stand, som det ser ud til, at de kan, vil krigen blive afgjort over sommeren, når Ukraine får al deres isenkram fra Vesten.

- Og de vil gerne have den afgjort i år. Årsagen er præsidentvalget i USA. Med de kandidater, der stiller op, kan Ukraine ende som en politisk fodbold, hvad angår forsyningerne fra Vesten. Det anser Ukraine som meget risikofyldt, så de bliver nødt til at afslutte krigen i år. Langt før valget i USA i 2024, siger Dr. Mike Martin til The Times Radio.

Umådeligt fastlåst

Ifølge Mette Skak har hovedårsagen bag Vladimir Putins angrebskrig på Ukraine været, at han har haft et brændende ønske om mere russisk imperialisme.

- Han forsøgte i ramme alvor at indtage Kiev, og det er jo et bevis på, at der som udgangspunkt var lagt op til en fuldstændig erobring af Ukraine.

- Da det ikke kunne lade sig gøre, måtte de koncentrere sig om andre mål, og det har medført horribelt mange tab på russisk side. Og så har det betydet, at deres situation er umådelig fastlåst, og russerne er bange for, at deres forsvarslinjer bliver gennembrudt, siger Mette Skak.

