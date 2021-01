Voldsom eksplosion i Madrid: Mindst to døde

Billeder på sociale medier viser voldsomme skader på bygning efter eksplosion. Mindst to personer er omkommet

En voldsom eksplosion har ramt i Spaniens hovedstad, Madrid, onsdag eftermiddag.

Madrids borgmester, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, siger ifølge Reuters, at mindst to personer er omkommet som følge af eksplosion i Madrid.

Civilforsvaret i Madrid bekræfter på Twitter, at der er sket en hændelse, og lokale opfordres til at holde sig væk og give plads til udrykningskøretøjer.

Store skader

Store dele af en bygning er sprængt væk, mens der ligger murbrokker spredt ud over gaden, viser billeder fra stedet.

Foto: Susana Vera/Reuters/Ritzau Scanpix

Eksplosionen har fundet sted på gaden Calle de Toledo nær den ikoniske bygning Puerta de Toledo.

Skolegård tom

Angiveligt skulle der ligge et plejehjem ved siden af den ramte bygning, og billeder viser personale og ældre blive hjulpet ud af bygningen af brandvæsenet.

Derudover skulle der ligge en skole tæt på eksplosionen, og skolegården er nedenfor stedet, hvor eksplosionen fandt sted.

Ifølge spanske ABC fortæller en far til et barn på skolen, at der ikke var nogen børn i skolegården, da eksplosionen fandt sted.

Foto: Susana Vera/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge det spanske medie AS bekræfter politiet, at der er tilskadekomne i forbindelse med eksplosionen. Det er dog endnu uvist hvor mange, og hvor alvorligt det er.

Årsagen til eksplosionen er endnu ukendt.

