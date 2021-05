Voldsom eskalering: Kan betyde krig for første gang i syv år

Natten til tirsdag og i løbet af morgentimerne har det israelske militær udført massive bombeangreb mod Hamas-mål i Gazastriben.

Her er mindst 24 personer ifølge flere internationale medier - herunder The Guardian - blevet dræbt. Der er flere civile blandt de dræbte. Blandt andre syv personer, heraf tre børn, fra én enkelt familie, som har mistet livet.

Modsat har Hamas, der har kontrollen i Gaza, hvor der bor cirka to millioner palæstinensere, sent raketangreb mod Israel. Mandag direkte mod Jerusalem for første gang siden 2014.

Tirsdag mødes Den Arabiske Liga for at drøfte den alvorlige udvikling i regionen. Fortsætter de to parter med at angribe hinanden, kan det betyde reel krig for første gang i syv år, vurderer ekspert.

Sender Hamas nye raketter ind over Israel, vil modsvaret fra premierminister Benjamin Netanyahus regering i Tel Aviv nemlig blive særdeles hårdt, fortæller seniorforsker Lars Erslev Andersen fra Dansk Institut for Internationale Studier.

- Så kan der være en ny Gazakrig på vej. Israel vil svare igen, og det gør de altid med meget voldsomme midler. Og så er spørgsmålet, om Hamas er uansvarlige nok til at gøre gengæld, for så eskalerer det jo.

Under den seneste Gazakrig i 2014 mistede under 100 israelere livet, mens mere end 2000 palæstinensere blev dræbt. Det bliver formentlig det samme resultat, hvis det kommer til en ny Gazakrig, vurderer Lars Erslev Andersen.

- Konsekvensen hver gang er, at det går voldsomt meget mere ud over Gaza, siger han.

Netanyahu har understreget, at han 'ikke vil tolerere et angreb på israelsk jord'.

Mandag gik israelske styrker ind i al-Aqsa-moskéen, hvor flere palæstinensere blev efterladt alvorligt sårede. Foto: Ahmad Gharabli/Ritzau Scanpix

I ugevis har palæstinenserne i Jerusalem demonstreret, fordi israelske bosættere forsøger at overtage arabiske hjem.

Flere hundrede er i den forbindelse blevet såret - alene mandag blev 228 palæstinensere indlagt på hospitalet efter uroligheder på Tempelbjerget, hvor Israel ifølge The Guardian ud på formiddagen stormede det tredje helligste sted i Islam - al-Aqsa-moskéen.

Det fik Hamas til at sætte en tidsfrist for de israelske sikkerhedsstyrker, der skulle trække sig fra området. Ellers ville man sende raketter mod Jerusalem.

- Striden handler jo i sin kerne netop om Jerusalem, hvor al-Aqsa-moskéen ligger. Det er klart, at det er voldsomt provokerende, at Israel går ind i moskéen og skyder med gummikugler, siger seniorforskeren.

Store demonstrationer i det østlige Jerusalem, hvor bosættere vil overtage palæstinensiske hjem i Sheikh Jarrah-kvarteret. Foto: Ritzau Scanpix

Israel annekterede Jerusalem under seksdagskrigen i 1967, hvorefter palæstinenserne langsomt er blevet fordrevet fra byen.

- Historien om de her jødiske bosættere, som vil have palæstinensiske lejligheder, kommer jo op gang på gang. Det er veldokumenteret, at Israel systematisk forsøger at begrænse antallet af palæstinensere i Jerusalem. Det er en form for etnisk begrænsning. De skal ud med alle mulige midler, siger Lars Erslev Andersen og fortsætter:

- Det protesterer de selvfølgelig imod, fordi det jo er palæstinensere, som bor der, og fordi palæstinenserne mener, at Østjerusalem skal være deres.

En domstol i Jerusalem valgte søndag at udsætte retsmødet, hvor der skal tages stilling til, om man kan smide de palæstinensiske familier ud af deres hjem i Østjerusalem.