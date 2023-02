Voldsom kritik: Løber væk i stedet for at hjælpe

I takt med et stigende dødstal dukker stadig flere skræmmende optagelser op

Mere end 21.000 personer er omkommet - og efterdønningerne af jordskælvet kan få konsekvenser for op mod 23 millioner mennesker.

De katastrofale konsekvenser af jordskælvet, der ramte det sydlige Tyrkiet og nordlige Syrien mandag, har kastet kritiske røster af sig. Men Erdogan affejer kritikken.

Det skriver CNN.

Nødhjælps- og redningsarbejdere knokler på livet løs for at redde ofrene fra katastrofen under svære forudsætninger. Men ikke alle finder hjælpen tilstrækkelig.

- Menneskerne i frontlinjen, der knokler sig gennem ruinerne, er kazakstanere og udenlandske frivillige, ikke tyrkere. De ved ikke, hvordan de skal klare arbejdet. Hvorfor?, lyder det fra den 68-årige elektriker Aziz Karabekmez, som mediet har talt med.

- Tyrkiske myndigheders arbejde har været meget sløvt. Hver gang en bygning ryster en anelse, ser man dem løbe væk. De har ingen erfaring, istemmer ingeniøren Mehmet Karabekmez.

Ødelæggelserne er totale ovenpå katastrofen. Foto: Ilyas Akengin/Ritzau Scanpix

Startvanskeligheder

Selv har den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, indrømmet, at redningsarbejdet led af startvanskeligheder. Blandt andet på grund af ødelagt infrastruktur.

Samtidig har han dog garanteret, at han tager 'ethvert nødvendigt skridt' for at forene landet midt i krisen.

- Selvfølgelig er der mangler. Forholdene er åbenlyse. Det er ikke muligt at være forberedt på sådan en katastrofe. Vi vil ikke svigte vores borgere, siger præsidenten.

Samtidig henviser han til omfanget af katastrofen, der kunne mærkes i et område på 500 kilometer med et indbyggertal på 13,5 millioner mennesker.

- På trods af det, mobiliserede vi alle statens og landets ressourcer og dirigerede dem direkte til katastrofeområdet, lød det fra Erdogan.