Voldsom tsunami efter jordskælv: Pas på jer selv

Et jordskælv har udløst en tsunami, som ramte den indonesiske ø Sulawesi. Pas på jer selv, lyder det fra de indonesiske myndigheder

Et kraftfuldt jordskælv målt til hele 7,7 på Richterskalaen har fredag ramt den indonesiske ø Sulawesi.

Skælvet udløste en tsunami, som ramte byerne Palu og Dongoala.

Tsunamien vurderes til at have været minimum to meter høj og har pløjet flere huse ned.

Det skriver flere internationale medier herunder indonesiske The Jakarta Post fredag.

Kaos efter ødelæggelserne

En lokal beboer fra den lille by Dongoala på øen Sulawesi fortæller forfærdet om hvad der skete.

- Alle mine ejendele i mit hjem rystede voldsomt, og skælvet fik også mine vægge til at krakelere, fortæller Mohammad Fikri.

En talsmand fra det indonesiske katastrofeagentur fortæller, at folk skal holde sig i ro.

- Der er flere bygninger der er kollapset på grund af skælvet og tsunamien. Folk skal passe på og holde sig væk fra bygninger, fortæller Sutopo Purwo Nugroho.

Flere personer er meldt savnet til de indonesiske myndigheder. Men myndigheder har ikke et samlet et overblik over ødelæggelserne endnu.

Indtil videre kan man konstatere, at en person er dræbt på grund af jordskælvet.

Det er stadig uvist hvor mange der er omkommet eller kvæstet.

Det er stadig uvist hvor mange der er kvæstet eller omkommet efter de voldsomme ødelæggerser. Foto: AP

Ikke første gang

Indonesien er blevet ramt af flere jordskælv i løbet af året.

I 2004 blev Indonesien og flere andre lande ramt af et jordskælv, som målte 9,1 på Richterskalaen. 230,000 mennesker mistede livet.