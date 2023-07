Voldsom uro hærger Frankrig før begravelse af teenager

På fjerde døgn i træk er Frankrig lørdag hærget af optøjer og plyndringer, som har ført til over 1300 anholdelser.

Urolighederne er udløst af et politidrab på en teenager med nordafrikanske rødder først på ugen.

Regeringen siger, at volden er 'aftaget' i forhold til tidligere nætter, men de forberedte sig på mere uro sent lørdag efter begravelse af den 17-årige Nahel, som blev standset af færdselspolitiet og dræbt af et skud fra en politimand kort efter. En politimand er suspenderet og sigtet i sagen.

Begravelsesceremonien blev indledt i en spændt stemning tidligt lørdag eftermiddag i Paris-forstaden Nanterre, hvor den 17-årige havde boet sammen med sin familie.

En stor folkemængde er samlet på den lokale kirkegård, mens myndighederne landet over er ved at gøre status over ødelæggelser og følgerne af voldelige sammenstød.

Le Monde 3 skriver, at Nahel begraves klokken 14.30 ved Ibn Badis moskéen i Nanterre.

Ceremonien begyndte med, at familie og venner kunne se Nahel ligge i åben kiste.

I foreløbige opgørelser fra tidlig lørdag hedder det, at 1350 biler og 234 bygninger blev stukket i brand, og at der var registreret 2560 tilfælde af ildspåsættelser på offentlige steder.

Mindst 79 betjente og politigendarmer blev såret.

Urolighederne fortsatte selv om Frankrig havde udkommanderet 45. 000 politifolk - lang flere end de foregående døgn.

Men den store styrke var ude af stand til at få stoppet plyndringer i blandt andet Marseille, Lyon og Grenoble. En del af plyndringerne blev foretaget af bander, som alle var maskeret med hætter.

Trods store regnskyl i Paris og i dens forstæder tidligt lørdag fortsatte uroen i hovedstaden, hvor 406 personer blev anholdt.

Under et besøg i forstaden Mantes-la-Jolie vest for Paris insisterede indenrigsminister Gérald Darmanin på, at volden natten til lørdag var mindre intens end nætterne før.

Et stort antal politibiler og politibusser er sat ind i Vieux Pont.

- Erstat volden med sorg, dialog og genopbygning, hedder det i en erklæring på sociale medier fra anfører og superstjerne hos Paris Saint-Germain Kylian Mbappe.