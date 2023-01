Voldsom uro i turistby: Civile kvæstet

Dødelige optøjer hærger Peru, hvor demonstranter kræver, at præsidenten trækker sig

Protester mod regeringen spreder sig i Peru og trækker spor af død og kaos efter sig.

Senest er 37 civile og seks politibetjente kommet til skade i forbindelse med, at oprørere forsøgte at overtage lufthavnen i byen Cusco.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Lufthavnen er bindeled for mange turister, som rejser til Machu Picchu, der anses for at være Perus største seværdighed.

Sundhedsmyndighederne i byen oplyser, at en civil person er død efter at være blevet ramt af skud onsdag.

Seks betjente blev såret under onsdagens optøjer i Cusco. Foto: Ivan Flores/Ritzau Scanpix

Politibetjent brændt ihjel

Det er ikke første gang, at en lufthavn har været centrum for de blodige optøjer i landet.

Tidligere på ugen mistede 17 mennesker livet, da demonstranter og regeringsstyrker stødte sammen nær lufthavnen i Juliaca i det sydøstlige Peru.

Senere omringede vrede demonstranter i Juliaca en politibil, som de satte ild til. Betjenten i bilen brændte ihjel.

Ifølge AP har optøjerne indtil videre kostet 48 personer livet.

En tilskadekommen person modtager behandling under demonstrationen i Cusco 11. januar. Foto: Ivan Flores/Ritzau Scanpix

Præsident anholdt

Urolighederne i Peru brød ud i begyndelsen af december, da den daværende præsident Pedro Castillo blev anholdt og afsat.

Forinden havde han angiveligt forsøgt at opløse Kongressen, inden den skulle stemme om at stille ham for en rigsret.

Oprørene kræver, at der omgående udskrives valg, at Perus præsident, Dina Boluarte, trækker sig, og at Castillo løslades.

Samtidig forlanger de 'retfærdighed for de demonstranter, som er blevet dræbt i sammenstød med politiet', skriver AP.