Voldsom video: Ukrainske soldater henretter sårede russere

Krigen i Ukraine har vist skrækkelige billeder af, hvordan ukrainske soldater og civile er blevet skudt og dræbt af russiske styrker.

'Krigsforbrydelser' er ordet, som er brugt til at beskrive russernes handlinger. Men nu ser det ud til, at ukrainske styrker har udsat russerne for det samme, skriver The New York Times.

En video på det sociale medie Telegram, som The New York Times har verificeret, er dukket op til overfladen og viser russiske soldater, der ligger i pøle af blod på jorden.

- Film disse slyngler. Se, han er stadig i live. Han hiver efter vejret, lyder det i videoen.

Glæde efter drab

I videoen kan man se en såret soldat, der ligger med sin jakke over hovedet og bevæger sig, da han pludselig bliver skudt to gange på nært hold af en ukrainsk soldat.

Efter skuddet bevæger den russiske soldat sig stadig, og her vælger man at skyde ham endnu en gang - et skud som dræber.

Det er alt sammen dokumenteret i videoen, der er blevet filmet på en vej vest for den ukrainske hovedstad, Kiev.

Efter drabet på de russiske soldater, er der glade miner at spore i de ukrainske styrkers ansigter.

- Slava Ukraine, bliver der råbt, som groft kan oversættes til 'ære til Ukraine'.

Brud på krigens love

Hvilken ukrainsk enhed, der står bag drabet, er ikke blevet verificeret.

Dog kan man i videoen se, at soldaterne på jorden har hvide armbind på, som bliver brugt af russiske soldater i Ukraine, hvor de ukrainske soldater bærer deres gule og blå flag på siden af uniformen.

Hvis der virkeligt er tale om russiske krigsfanger, der er blevet skudt og dræbt, har de ukrainske soldater brudt den tredje Genève-konvention fra 1929, der handler om behandlingen om krigsfanger.

- Soldater, som har overgivet sig, er krigsfanger. Når man er krigsfange, er man en beskyttet person på samme måde, som civile er det. Man skal behandles humant, man må ikke blive angrebet og skal beskyttes mod vold og drab, forklarer Kenneth Øhlenschlæger Buhl, der er militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier i Forsvarsakademiet, til Ekstra Bladet.

Derfor kan de ukrainske soldater blive retsforfulgt.

I første omgang er det Ukraine, der skal forfølge enheden, hvis ikke landet gør det, vil Den Internationale Straffedomstol (ICC) gøre det.

