Voldsomme oversvømmelser: 110 mister livet i Indien

Mindst 112 mennesker har mistet livet i Indien i forbindelse med oversvømmelser og jordskred i delstaten Maharashtra, der indeholder storbyen Mumbai.

Det oplyser de lokale myndigheder, skriver BBC og Reuters.

De store vandmængder og jordskred er udløst af, at delstaten har været ramt af voldsomme regnskyl, som er de værste i årtier.

Ifølge Reuters blev dele af delstaten ramt af op mod 600 millimeter regn på et døgn. I Danmark falder der til sammenligning omkring 750 millimeter regn om året.

38 mennesker mistede livet, da et jordskred ramte en lille landsby sydøst for storbyen Mumbai, mens 59 mennesker mistede livet i forbindelse med ni andre jordskred.

Derudover har 15 mennesker mistet livet i forskellige ulykker, som skyldes de kraftige regnskyl.

Blandt andet døde to personer fredag i Mumbai, efter at et boligkompleks styrtede sammen som følge af regn.

De store vandmængder har betydet, at hundredvis af huse er blevet skyllet væk, og mange har mistet deres hjem.

Samtidig er flere hundrede landsbyer uden strøm og rent drikkevand.

Myndighederne har opfordret folk til at stille sig op på hustage, hvis de er fanget i vandmasserne, så helikoptere kan få øje på dem.

Ud over dødsfaldene er mange savnet. Men redningskøretøjer og militær har haft svært ved at komme frem på grund af vanskelige forhold.

Ifølge meteorologer vil den kraftige regn fortsætte de kommende dage.

Den indiske premierminister, Narendra Modi, har ifølge BBC udtalt, at han er dybt berørt på grund af de mange omkomne, og at han vil yde hjælp til de ramte områder.

Kraftig regn og oversvømmelser i delstaten er ikke usædvanligt. Hvert år bliver det ramt af monsunregnen, men ifølge BBC er vandmængderne steget de seneste år.