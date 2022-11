Voldsomme oversvømmelser: - Det er forfærdeligt

New South Wales er i øjeblikket ramt af store oversvømmelser, der efterlader byen med enorme ødelæggelser, hvor folk må evakueres

Beboere beskriver de uhyggelige scener, hvor deres by blev ramt af vandmasserne

Ødelæggelserne er enorme.

Flere huse og butikker er bukket under. For tredje gang i 2022 er hele byer i Australien ramt af voldsomme oversvømmelser.

Senest i den centrale del af delstalen New South Wales, hvor millionbyen Sydney ligger.

Folk vender tirsdag tilbage til deres huse og butikker i Molong, der sent søndag blev ramt af massive oversvømmelser. Foto: Stinger/Ritzau Scanpix

Alt er ødelagt

Lokale fra den lille by Molong, der ligger godt 300 kilometer nordvest for Sydney, fortæller til britiske The Guardian, hvordan vandmasserne pludselig væltede frem efter heftig regn og storm ramte over natten.

- Det er forfærdeligt. Molong er ødelagt, og alle forretninger er blevet berørt af dette. Vi var heldige med at overleve, siger Kim Stojanov.

Han blev fanget på en bar-balkon, da vandet stormede gennem den lille by, hvor apoteket, supermarkedet og et lokalmedie alle er efterladt fuldstændig ødelagte.

- Vi er kun en lille by, det er bogstaveligt talt en hovedgade, og vi står sammen i dag, men det er bare hårdt. Det er svært at se venner og kolleger såret og kede af det, siger virksomhedsejeren Robert Carrol til The Guardian.

Efter flere år med tørke og skovbrande har Australien oplevet et ekstraordinært vådt 2022. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Arbejder på højtryk

Strømmen er vendt tilbage i dele af byen, hvor man forsøger at få et overblik over ødelæggelserne.

- Vi har ingen brændstof, intet supermarked, ingen restauranter. Det (oversvømmelsen, red.) har totalt ødelagt byen, siger indbyggere Lindsey til det britiske medie.

Delstatens beredskab og brand- og redningsmandskab er ankommet for at hjælpe med oprydningen, mens vandet fortsætter med at trække sig tilbage.

Myndighederne opfordrer folk i de berørte områder, byer som Molong, Eugowra, Canowindra og Condoblin, til at følge deres anvisninger.

I tre berørte byer er der udstedt ordre om evakuering.

Hver femte beboer i byen Eugowra er blandt andet allerede blevet reddet med helikopter eller båd i løbet af 24 timer frem til mandag eftermiddag.

