Voldsomme oversvømmelser: Kæmpede desperat for at redde 13-årig

Seoul i Sydkorea, der er hjem for knap ti millioner mennesker, blev natten til tirsdag ramt af rekordstore mængder regn, der har medført, at mindst otte personer er døde, og seks personer er savnet.

I Gwanak-gu i det sydvestlige Sydkorea gik det ud over en 13-årig pige, hendes 47-årige mor og morens søster, der alle er omkommet i oversvømmelserne.

De befandt sig i en slags høj kælderlejlighed, en såkaldt banjiha. Det er en lejlighedstype, der blev kendt efter den oscarvindende film 'Parasite', og som huser de lavest stillede i det sydkoreanske samfund.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det voldsomme regnvejr har forårsaget strømafbrud og efterladt veje og undergrundsstationer under vand Foto: YONHAP NEWS AGENCY/Ritzau Scanpix

Politiet modtog et opkald fra en bekendt af de tre, der var fanget i lejligheden, men da redningsarbejderne kom frem til lejligheden, var den allerede fyldt med vand.

Annonce:

- Beboere rev vinduerne ud og kæmpede for at redde dem, men vandet fyldte lejligheden i løbet af sekunder, fortæller en af naboerne ifølge The Korea Herald.

Da redningsarbejderne endelig fik drænet lejligheden, var det til synet af, at de to søstre og den 13-årige datter var døde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Koreas Meterologiske Administration forventer, at den kraftige nedbør vil fortsætte frem til og med i hvert fald onsdag Foto: Ritzau Scanpix.

Udover familien er der mindst fem andre dødsfald som følge af oversvømmelserne.

En person menes at være blevet dræbt af elektrisk stød, én blev fundet under et væltet busstoppested, og en er død i et jordskred.

Derudover er mindst 163 personer i Seoul blevet hjemløse, og de opholder sig nu på skoler og i andre offentlige bygninger, ifølge BBC.

Største mængde regn i 80 år

Nogle områder i Sydkorea oplever lige nu den største mængde regn i 80 år ifølge Koreas Meterologiske Administration.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Katastrofemyndighederne har hævet kriseberedskabet i området til det højeste Foto: Kim Hong-ji

Annonce:

I Seoul blev der målt 141,5 millimeter regn i timen natten til tirsdag, hvilket er den største mængde regn siden 1942 ifølge Koreas Meterologiske Administration.

Regnen forventes at fortsætte flere dage endnu.