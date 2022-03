Voldsomme oversvømmelser: 'Vores værste frygt er blevet til virkelighed'

Flere tusinder har måttet forlade deres hjem, efter at voldsomme regnskyl har ramt Australiens østkyst

Særdeles heftige regnskyl har onsdag lokal tid ramt Australiens østkyst, og flere tusinder har måttet flygte fra deres hjem for anden gang inden for få uger.

Det beretter Reuters.

Det voldsomme vejr har ført til oversvømmelser så omfattende, at hele byer nu står under vand.

Nærmere bestemt er der tale om byer i delstaten New South Wales, hvor også Australiens største by, Sydney, ligger.

I nogle områder faldt der således, hvad der svarer til en måneds regn på blot seks timer, skriver mediet.

- Desværre er vores værste frygt blevet til virkelighed henover natten med et særdeles massivt regnskyl over i forvejen vandfyldte områder, udtaler delstatens nødhjælpsminister Stephanie Cooke på et pressemøde.

Foto: Jonathan Geodhart/Ritzau Scanpix

Aldrig set så meget regn

Den populære turistby Byron Bay er et af de steder, der er hårdt ramt af vejret. Mange butikker er således oversvømmet, og flere borgere har valgt at pakke deres ting og forlade byen.

- Det er hjerteskærende, udtaler butiksejer Annick Nuylle til Reuters.

- Jeg har lagt så mange års kærlighed og hårdt arbejde i det her, så uanset om forsikringen dækker eller ej, er det mit levebrød (vi taler om, red.) og det har det været i 17 år. Så det er meget trist, fortsætter hun.

En anden borger ved navn Dean Prosser udtaler til australske ABC, at han i sine 50 år bosat i byen aldrig har set så meget regn.

- Det eneste andet tidspunkt, vi har oplevet noget lignende, var da en cyklon skyllede surfklubben væk. Og det var vistnok i 1973, siger han.

Det er anden gang på mindre end fire uger, at området bliver ramt af ødelæggende oversvømmelser.