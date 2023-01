Voldsomme sammenstød: Over 50 personer kommet til skade

Der er 'landsdækkende kaos' i Peru, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fredag aften var der voldsomme sammenstød mellem politiet og demonstranter, der protesterer mod regeringen.

Optøjerne er spredt rundt i hele landet, men hårdest er sammenstødene i hovedstaden Lima, hvor rebeller har kastet med glasflasker og sten. Tv-billeder viser, at der er ild i gaderne.

Foto: Angela Ponce/Ritzau Scanpix

Demonstrationerne er fortsat lørdag, og 58 personer er kommet til skade ved urolighederne, lyder det ifølge en rapport fra de peruvianske myndigheder.

I det sydlige Peru i Puno-regionen har over 1500 demonstranter angrebet politiet, lyder det fra Perus indenrigsminister, og en politistation i byen Zepita er blevet sat i brand.

Politiet har været nødsaget til at gøre brug af tåregas og knipler for at dæmpe voldsomhederne.

Foto: Ernesto Benavides/Ritzau Scanpix

Turistattraktion lukket

Tidligere lørdag kom det frem, at regeringen i Peru har valgt at lukke for adgangen til den populære turistattraktion Machu Picchu på ubestemt tid.

Det sker, fordi togstrækningen på vej til Machu Picchu er blevet ødelagt af demonstranter.

Foto: Pilar Olivares/Ritzau Scanpix

417 turister er derfor strandet i den gamle inka-landsby. Ritzau har været i kontakt med Udenrigsministerie, der ikke har kendskab til, at danskere skulle være iblandt de strandede turister.

De voldsomme demonstrationer i Peru har stået på siden december. Aktivisterne kræver, at landets præsident, Dina Boluarte, træder tilbage.

To aktivister er blevet dræbt de seneste dage, og i alt har 44 mennesker mistet livet, siden december.