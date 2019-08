Voldsomme sammenstød: Politi tager nyt våben i brug

Der er udbrudt hårde gadekampe for anden dag i træk i Hongkong

Kraftige vandkanoner er for første gang i 12 uger blevet affyret mod demonstranterne i Hongkong, Kina.

Politistyrkerne tog våbnet i brug søndag aften kinesisk tid, efter der for anden dag i træk har været voldsomme sammenstød mellem demonstranter og politi i byen, skriver blandt andet CNN.

Da demonstranterne begyndte at omringe betjentene udrustet med vandkanoner, affyrede politiet advarselsskud i luften.

Søndagens sammenstød er en af de mest voldelige nætter i de tre måneder lange demonstrationer.

Det eskalerede

Den voldelige udvikling skete, da en mindre gruppe af pro-demokratiske demonstranter brød væk fra dagens ellers fredelige hoveddemonstrationen og marcherede, hvor der ikke var givet tilladelse.

Demonstranterne byggede barrikader i gaden og kastede mursten og petroleumsbomber efter politiet.

Da demonstranterne tog dækning bag barrikader i gaden, forsøgte politiet at bruge tåregas mod dem. Foto: Thomas Peter/Ritzau Scanpix

Politistyrkerne forsøgte at sprede demonstranterne med tåregas, men da det ikke lykkedes, tog de vandkanoner i brug.

Politibetjente peger pistolerne mod demonstanterne. Tyrone Siu/Ritzau Scanpix

En demonstrant er blevet lagt ned af politiet. Foto: Thomas Peter/Ritzau Scanpix

Lørdag eskalerede demonstranterne også i en voldelig retning, da politiet for første gang i ti dage kastede med tåregas mod demonstranterne. De lod sig dog ikke slå ud og svarede igen ved at kaste med sten, flasker og bambusrør mod politistyrkerne.

Et lovforslag

Det var et lovforslag, der gjorde det muligt at udlevere anholdte i Hongkong til retsforfølgelse i Kina, der tændte gnisten til de indtil videre 12 uger lange protester.

Lovforslaget er sidenhen blevet trukket tilbage, men demonstranterne er ikke færdige.

Protesterne har udviklet til en mere generel modstand mod kinesisk indflydelse, og de kræver, at Hongkongs leder Carrie Lam træder af.

Hongkong er formelt en del af Kina, men har udpræget selvstyre.