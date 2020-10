Voldsomme scener i Chile år efter demonstration

En fredelig demonstration for at markere etårsdagen for en masseprotest i den chilenske hovedstad Santiago er endt med nye, voldsomme ødelæggelser natten til mandag dansk tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Titusindvis af mennesker demonstrerede ellers fredeligt, da de skulle markere starten på sidste års demonstrationer, som medførte over 30 dødsfald og tusindvis af sårede mellem oktober og december.

I takt med at aftenen og natten faldt på, udviklede demonstrationerne sig imidlertid voldeligt, og demonstranter har raseret og plyndret dele af byen. Blandt andet er to kirker blevet antændt af demonstranterne.

Asuncion-kirken i Santiago giver efter for flammerne antændt af demonstranter. Foto: Claudio Reyes/AFP/Ritzau Scanpix

Temaet for de fredelige demonstrationer var at markere den kommende folkeafstemning, hvor man skal stemme om at skrotte landets forfatning, der stammer tilbage fra diktatur-tiden. Selvsamme forfatning var baggrunden for de omfattende demonstrationer sidste år.

Men efterhånden som mørket faldt på, blev de fredelige demonstrationer afløst af voldsudbrud, hvor supermarkeder blev plyndret, barrikader blev antændt og politiet blev mødt med stor modstand.

Asuncion-kirken i flammer set oppefra. Foto: Pablo Cozzaglio/AFP/Ritzau Scanpix

Landets indenrigsminister, Victor Perez, roste søndag aften de fredelige demonstranter, mens han tog kraftig afstand fra voldshandlingerne, og han opfordrede i stedet chilenerne til at stemme ved det kommende valg og lade deres mening komme til udtryk på den måde i stedet for de store ødelæggelser.

Politi bruger vandkanoner mod demonstranterne. Foto: Claudio Reyes/AFP/Ritzau Scanpix

På grund af de voldsomme optøjer blev 15 metrostationer i byen lukket ned, og politiet måtte bruge vandkanoner mod demonstranterne. Foruden afbrænding af kirker blev der også anvendt brandbomber mod politistationer, og en borgmester blev truet af vrede folkemasser.

Foto: Claudio Reyes/AFP/Ritzau Scanpix