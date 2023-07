Voldsomme skovbrande: Tyder på brandstiftelse

På Korfu er myndighederne nu også begyndt at evakuere turister på grund af skovbrande

Viceborgmesteren på ferieøen Korfu mistænker efter flere skovbrande, at der er tale om brandstiftelse

Flere tusinde turister evakueres i øjeblikket fra den græske ø Korfu, hvor voldsomme skovbrande hærger i adskillige områder.

Ferieøen har i en længere periode været ramt af høje temperaturer og manglende nedbør, men ifølge de lokale myndigheder kan branden have en mere suspekt årsag.

Ifølge viceborgmesteren på det nordlige Korfu kan der nemlig være tale om brandstiftelse.

- Der var fire brande, der startede samtidig, siger viceborgmester Theofanis Skembris til BBC.

- Vi må afvente efterforskningen, men brandvæsenets første uofficielle antagelse er, at brandene er påsat. Brande kan ikke starte samtidig fire forskellige steder, konstaterer han.

Viceborgmesteren oplyser desuden, at situationen på øen er under kontrol efter et omfattende slukningsarbejde.

2000 evakueret

Mandag morgen er flere end 2000 blevet evakueret fra den græske ferieø.

Det bekræfter de lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Skovbrandene hærger i øjeblikket den nordlige del af øen, hvor veje kan være lukkede.

Udenrigsministeriet opfordrer danskere i områderne Peritheia, Santa, Megkoula, Porta, Palia Peritheia og Sinies til at udvise forsigtighed.