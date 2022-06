Voldsomt jordskælv: Mindst 155 dræbt

Onsdag morgen melder Afghanistans statsdrevne nyhedsbureau om et voldsomt jordskælv.

Her er der foreløbigt meldinger om mindst 155 dræbte, skriver nyhedsbureauet AP.

Der er tale om et kraftigt jordskælv, som har ramt den østlige Paktika-provins ved grænsen til Parkistan.

'Et alvorligt jordskælv har rystet fire distrikter i Paktika-provinsen, dræbt og såret hundredvis af vores landsmænd og ødelagt snesevis af huse, skriver Bilal Karimi, der er vicetalsmand for Taliban-regeringen, på Twitter.

'Vi opfordrer indtrængende alle hjælpeorganisationer til straks at sende hold til området for at forhindre yderligere katastrofer', skriver talsmanden videre i et tweet.

Kan stige

Myndighederne siger, at omkring 250 mennesker er blevet kvæstet. Antallet af dræbte og sårede kan stige.

- Det var voldsomt, siger en indbygger i den nordvestlige pakistanske by Peshawar.

Omkring 119 millioner mennesker i Pakistan, Afghanistan og Indien kunne mærke skælvet, skriver EMSC på Twitter.

Fotografier i afghanske medier viser huse, der er reduceret til murbrokker.

Ifølge nyhedsbureauet er redningsmandskab ankommet til stedet i helikoptere.

Opdateres ...