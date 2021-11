Et voldsomt jordskælv har ramt Peru.

Jordskælvet er registreret til 7.5 på richterskalaen og ramte klokken 11.52 et område i regnskoven i det nordlige Peru, ifølge US Geological Survey, som blandt andet monitorerer jordskælv verden over.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters var der ingen umiddelbare meldinger om tilskadekomne efter skælvet, som også kunne mærkes Lima, der er Perus hovedstad.

Opdateres...