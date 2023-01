Krig & katastrofer ... 8. jan. 2023 kl. 14:33 Gem artikel Gemt artikel

Voldsomt jordskælv: Risiko for tsunami

Et jordskælv på 7,0 rammer ud for stillehavsøen Vanuatu, oplyser USA's Geologiske Undersøgelse (USGS). Der er en risiko for en tsunamibølge, skriver Reuters