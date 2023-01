Voldsomt jordskælv

Et jordskælv på 7,2 har ramt ud for stillehavsstaten Vanuatu. Det oplyser USA's Geologiske Undersøgelse (USGS).

Der blev i første omgang meldt om en risiko for tsunamibølger ved Vanuatu, Ny Caledonien og Salomonøerne.

- Tsunamibølger, der når 0,3 til 1 meter over tidevandsniveauet, er mulige for nogle kystområder i Vanuatu, lød det fra PTWC, der er et tsunamicenter for Stillehavet.

Varslet blev dog afblæst cirka halvanden time efter jordskælvet ifølge AFP.

Inden da havde den franske ambassade i Vanuatu på Facebook advaret folk om at holde sig væk fra kysterne.

Vanuatu er en stat af øer, der ligger mere end 1700 kilometer øst for det nordlige Australien.

Vanuatu ligger på den såkaldte ildring - Ring of Fire. Det er en linje, hvor Jordens tektoniske plader støder sammen.

Det er her, at risikoen for jordskælv og vulkanudbrud er størst.